В Пензенской области открыли новую птицефабрику

23 октября в с. Знаменка Каменского района Пензенской области открылась птицефабрика семьи Кузяковых.

На ней будут разводить 75 тыс. кур-несушек, планируемый объём производства — 18 млн. яиц в год. Продукция будет обеспечивать сырьём производство «Ванюшкины сладости». Предприятие уже начало свою работу, на площадке откорма в настоящее время содержится 80 тыс. цыплят. Ежесуточная норма выработки кормового цеха составляет 25 тонн.

Таким образом, в крестьянско-фермерском хозяйстве Кузяковых создан полный производственный цикл — от выращивания и заготовки кормов до выпуска кондитерской продукции.

Общий объём инвестиций составил 100 млн. рублей. Это и собственные средства инициатора проекта, и грант на развитие крестьянско-фермерского хозяйства.

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Строительства объекта велось с 2016 года. На территории возведено здание площадью 55 000 м2. В нём расположены цеха по выращиванию молодняка, содержанию кур-несушек, кормовой и другие. Планируется построить еще один цех.

В целом по Пензенской области производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий за 8 месяцев текущего года составило почти 245 тыс. тонн. По этому показателю регион занимает 2 место в Приволжском федеральном округе. Это на 26% выше аналогичного предшествующего периода. По итогам года ожидается 382 тыс. тонн скота и птицы, рост к 2018 году составит 119%.

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru