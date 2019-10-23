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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Саратовской области начато строительство мясохладобойного комплекса

 © www.saratov.gov.ru

«Свинокомплекс «Хвалынский» реализует в Энгельсском районе инвестиционный проект по строительству мясохладобойного комплекса. В настоящее время крупнейшее сельскохозяйственное предприятие включает в себя племенную ферму в Хвалынском районе и товарный репродуктор в Энгельсском районе.

В целях дальнейшего развития предприятия ведется строительство мясохладобойни, что позволит создать замкнутый цикл производства. Проект связан с переработкой свинины и производством продукции в потребительской упаковке.

Объём инвестиций — 1,2 млрд рублей. Запуск производства позволит создать 150 рабочих мест. Срок реализации проекта - 2020 г.

В настоящее время на объекте обустроен фундамент, идет монтаж быстровозводимых конструкций. Ведется строительство автономных очистных сооружений.
Источник: http://www.saratov.gov.ru/news/v_en...svininy_v_potrebitelskoy_upakovke_/

мясопереработка, Саратовская область, свинокомплексы
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