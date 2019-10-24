В селе Харсеной построена животноводческая ферма на 430 голов

© chechnyatoday.com В селении Харсеной Шатойского района Чеченской Республики построена животноводческая ферма на 430 голов крупного и мелкого рогатого скота и 100 голов лошадей.

Хозяйство построено главой крестьянского фермерского хозяйства Доку Никаевым в рамках программы «Социально-экономическое развитие горных территорий Чеченской Республики на 2017 — 2020 и последующие годы».

Строительство хозяйства осложнялось отсутствием необходимой инфраструктуры для строительства фермы, но руководство района прилагает все усилия по созданию необходимой социальной и инженерной инфраструктуры и обеспечению условий для возвращения жителей в селение на постоянное проживание.

Стоит отметить, что ферма построена за счет частных инвестиций, объем которых при этом составил 14 млн рублей.

Основой специализации хозяйства является производство мяса животных, для чего приобретено 110 буйволов, 320 коз и 100 лошадей.

Проект реализован на площади 40 гектаров, из которых 39 га отведено на заготовку кормов и 1 га под строительство самой фермы. На построенной ферме планируется производить на реализацию мясо буйволов, козлятину и конину — от 3 до 5 тонн мяса в год. В дальнейшем будем расширяться, и уже в будущем году начнем производить помимо мяса, также молочную продукцию.