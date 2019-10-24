«Газпром нефть» открыла в Тюмени центр разработки месторождений

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«Газпром нефть» открыла в Тюмени интегрированный центр разработки месторождений, который позволит компании вдвое сократить сроки запуска крупных добычных проектов, обеспечит значительное снижение затрат при обустройстве новых активов, рост точности планирования, качества и скорости принятия инвестиционных решений. Об этом сообщает компания.

«Основная задача новой структуры — обеспечение эффективного освоения и эксплуатации месторождений на всех этапах, а также комплексный контроль за реализацией крупных проектов в основных центрах нефтедобычи „Газпром нефти“. В дальнейшем этот опыт будет тиражироваться на все активы компании», — отметили в компании.

Центр будет использовать современные цифровые инструменты для работы с большими массивами данных, интегрированном моделировании и комплексном анализе информации.

По сути он станет единой площадкой с которой компания будет контролировать все этапы разработки месторождений — от подготовки к началу добычи первой нефти до завершения эксплуатации актива.