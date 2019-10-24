В Ленинградской области открылся Центр приводной техники «СЕВ-Евродрайф»

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24 октября во Всеволожском районе Ленобласти открылся Центр приводной техники «СЕВ-Евродрайф» (Sew-Eurodrive). Новое предприятие разместилось на участке площадью 45 тыс. м2. В состав центра приводной техники входят административно-офисное здание площадью 2,57 тыс. м2 и производственное здание площадью 5,7 тыс. м2.

Немецкий производитель приводной техники будет осуществлять сборку мотор-редукторов и сервис всей линейки приводной техники, производимой компанией. Плановая мощность предприятия составит по сборке — 2000 изделий в месяц, по сервису — более 500 единиц в год.

Инвестор вложил в создание производства 35 млн евро, включая приобретение земли и оборудования. В ближайшие три года аналогичное производство появится в Новосибирске, в которое планируется инвестировать 15 млн евро.

На производстве установлен немецкий конвейер протяженностью 33 метра, который полностью автоматизирует сборочный процесс. Преимуществами нового центра также являются современные рабочие места, внедрение подвесного окрасочного конвейера Power & Free и мощный производственно-складской комплекс, который в настоящее время обслуживает все регионы России.

Продукция компании используется в транспортной, автомобильной и пищевой промышленностях, логистике, при производстве строительных материалов, переработке древесины и др. Кроме того, приводная техника «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» задействована в работе раздвижной крыши и выкатного поля стадиона «Газпром Арена», что делает его единственным в России спортивным сооружением, которое может трансформироваться в площадку для различных событий и использоваться при любой погоде. К примеру, для того, чтобы закрыть крышу стадиона, 28 приводам SEW требуется всего 15 минут. Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений также оборудован продукцией немецкой компании: 28 приводов SEW помогают затворам дамбы воспрепятствовать продвижению балтийской нагонной волны к городу.

Приводная техника «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» задействована в работе раздвижной крыши и выкатного поля стадиона «Газпром Арена» © cdn.elec.ru

На сегодняшний день «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» занимает 30% российского рынка мотор-редукторов. В продуктовом портфеле компании их доля — 60%. Годовой оборот производителя составляет 30 млн евро.

Новое предприятие позволит увеличить производственные и сервисные мощности компании, сократить сроки поставок продукции. Станет удобной и логистика.

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