В Липецкой области заложили первый камень швейцарского завода по производству гербицидов
Церемония закладки первого камня в основании завода компании «Сингента» по производству средств защиты растений состоялась на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк».
После завершения строительства на заводе будет создано более 40 рабочих мест. На предприятии будут производить три гербицида от сорняков и два гербицида сплошного действия.
Завод планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году. Инвестиции составят 1,6 млрд рублей.
Производство средств защиты растений и семеноводства планируют начать в 2021 году.
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