Платов ― новый аэропорт Ростова-на-Дону
Международный аэропорт Платов ― первый в современной истории России аэропорт-миллионник федерального значения, построенный с нуля.
1. Ещё 2 года назад Ростов-на-Дону обслуживал аэропорт в 9 км от исторического центра города. «Ростов-Центральный» был открыт в 1925 году. Старый аэропорт находился на одной из главных магистралей города ― проспекте Шолохова и по мере развития города оказался окружён плотным кольцом городской застройки. Такое расположение сдерживало развитие аэропорта и доставляло неудобство ростовчанам, жившим рядом с аэропортом.
2. Решение о строительстве аэропорта было принято в 2011 году ― тогда Министерство транспорта РФ, администрация Ростовской области и группа компаний «Ренова» подписали меморандум о взаимодействии. Для строительства нового аэропорта была выбрана площадка в 30 км к северу от Ростова-на-Дону ― работы начались в ноябре 2014 года, а открыли аэропорт уже 7 декабря 2017 года.
3. Платов строили в буквально в чистом поле ― это дало ему огромное преимущество. Ещё на стадии проекта были учтены все современные требования и международные стандарты по обслуживанию воздушных судов и пассажиров. В большинстве случаев аэропорты занимаются реконструкцией терминалов или развивают аэродромную инфраструктуру на действующих площадках.
4. Платов ― один из крупнейших аэропортов Юга России. Особый акцент Платов делает на развитии региональной сети ― из Платова пассажиры могут летать по более чем 20 региональным маршрутам, минуя пересадки в Москве.
5. Площадь пассажирского терминала ― более 50 000 м2. В одном терминале обслуживаются как внутренние, так и международные рейсы.
6. Пропускная способность Платова ― 1680 пассажиров в час. В год аэропорт может обслуживать более 5 миллионов человек.
7. Маршрутная сеть аэропорта охватывает более 40 городов России и зарубежья. Рейсы выполняют более 30 авиакомпаний.
8. Службы аэропорта могут обеспечить приём и подготовку к вылету такого типа воздушного судна, как Boeing 737, всего за 30 минут.
9. Рекордным днём в истории Платова стало 23 июня 2018 года. Благодаря Чемпионату мира по футболу в этот день аэропорт обслужил 212 взлёт-посадок.
10. В маршрутной сети Платова есть популярные чартерные направления на курорты Таиланда, Греции, Кипра, Турции, Италии, Испании. Регулярные рейсы выполняются в Дубай, Минск, Прагу, Стамбул.
11. Платов допущен к приёму практически всех современных типов воздушных лайнеров, в том числе дальнемагистральных широкофюзеляжных.
12. С первых дней работы Платова его базовой авиакомпанией стал «Азимут». Компания связывает Ростов-на-Дону с городами Центра, Северо-Запада, Урала и Сибири. А на маршрутах на Юге России пассажирам предлагают билеты по доступным ценам. Например, билет из Ростова-на-Дону в Волгоград может стоить от 888 рублей.
13. В парке «Азимута» ― 9 отечественных Sukhoi Superjet 100 в модификации LR. Такие самолёты способны летать на маршрутах длиннее 4500 км и строить обширную маршрутную сеть не только на внутренних направлениях.
14. В этом году «Азимут» запускает первые международные рейсы. После 2 лет успешной работы на внутренних направлениях в расписании появился рейс в Тель-Авив. Среди перспективных направлений ― регулярные рейсы в Мюнхен. Кроме этого, «Азимут» выполняет рейсы в страны СНГ, например в Бишкек и Ереван.
15. Растущая маршрутная сеть Платова делает его хабом с удобными стыковками для пассажиров из других регионов.
16. На площади перед Платовым разбит сквер с каскадным фонтаном. В основу концепции терминала Платова легли река Дон, её волны и мосты. Очертания пруда на привокзальной площади напоминают русло Дона, а элементы крыши ― мосты через главную реку Юга России.
17. Архитектурную концепцию разработало британское бюро Twelve Architects и его архитектор Алекс Битус, до этого принимавший участие в проектировании терминала 3 аэропорта Домодедово и башни «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге.
18. Первоначально аэропорту планировали дать название «Южный». Народное голосование выбрало новому аэропорту имя прославленного казачьего атамана Матвея Ивановича Платова, героя Отечественной войны 1812 года.
19. Три арки кровли выходят на привокзальную площадь. По замыслу архитекторов, они символизируют воздушный мост, соединяющий города, страны и стихии.
20. На крыше аэропорта расположен световой фонарь. Интересное решение позволяет пассажирам лучше ориентироваться внутри терминала — световой фонарь разделяет зоны внутренних и международных рейсов.
21. Арочный навес прячет прибывающих пассажиров от южного солнца, а вместе с фонтаном создаёт рядом с аэропортом особый микроклимат ― для жаркого Ростова-на-Дону это важно.
22. Одна из находок Платова ― победа над таксистами, которые пользуются бесплатным 15-минутным периодом и постоянно дежурят у аэропорта в ожидании пассажиров. В отличие от многих аэропортов страны Платов запретил повторный въезд машинам, которые только что выехали с парковки. Если таксист решил вернуться в аэропорт, ему придётся заплатить. Поэтому назойливых водителей в Платове встретить просто невозможно.
23. Внутри терминала Платова просторно и светло. Фойе простирается вверх до уровня третьего этажа, а кровли торговых павильонов украшены вертикальным озеленением.
24. В аэропорту 32 стойки регистрации, которые могут обслуживать пассажиров как внутренних, так и международных рейсов.
25. После регистрации пассажиры поднимаются на третий этаж, где проходят предполётный досмотр.
26. Подняться по эскалатору к зоне контроля на третьем этаже можно буквально за несколько минут.
27. Стерильная зона Платова, куда пассажиры попадают после досмотра, оснащена панорамными окнами с видом на перрон и ВПП. Тут есть всё, чтобы скоротать время до посадки: кафе, сувенирные лавки, работает Wi-Fi, для пассажиров с детьми оборудована детская площадка.
28. На третьем этаже терминала установлен светодиодный экран в форме кольца. На панорамном экране диаметром почти 9 метров показывают показывают фильм «Вольный Юг» о казачьей жизни.
29. На окнах стерильной зоны ― портреты полководцев Михаила Кутузова и Матвея Платова. Если подойти к портретам ближе, можно увидеть, что они выложены из текстов о подвигах военачальников.
30. Прилетающих в Ростов-на-Дону пассажиров встречает знаменитое стихотворение Пушкина «Дон». Поэт написал его под впечатлением от великой реки Юга, когда возвращался из Эрзурума.
31. Интерьер бизнес-зала для пассажиров внутренних рейсов вдохновлён природой Юга России ― весенней цветущей степью.
32. На перрон Платова выходят огромные панорамные окна ― пассажирам трудно удержаться от селфи перед вылетом.
33. Посадка через телетрап значительно ускоряет посадку и высадку пассажиров ― в доставке до места стоянки воздушного судна на автобусе уже нет необходимости.
34. Телетрап способен менять высоту ― это позволяет механизму обслуживать практически все типы воздушных судов.
35. В аэропорту Платов установлено четыре багажных карусели Alstef ― они могут обрабатывать более 2000 тысяч сумок в час. Такой мощности хватит для обработки багажа даже в пиковые часы без очередей на выдаче и регистрации багажа. Система полностью автоматизирована и позволяет сортировать багаж и контролировать его перемещения от стойки регистрации до воздушного судна.
36. Терминал оборудован 9 телетрапами для пассажиров ― для региональных аэропортов России это практически рекордный показатель.
37. 20 выходов на посадку позволяют оптимальным образом распределить пассажиропотоки.
38. Перрон Платова имеет усиленное покрытие, а ширина рулёжных дорожек увеличена. Это позволяет безопасно передвигаться воздушным судам с большим размахом крыла и шириной основных стоек шасси
39. VIP-терминал Платова ― отдельное здание к югу от здания аэровокзала.
40. Интерьере VIP-терминала выдержан в оттенках спокойного серого цвета. Залы украшены арт-объектами.
41. Во внутреннем дворике VIP-терминала разбит сад.
42. Со смотровой площадки на крыше VIP-терминала открывается потрясающий вид лётное поле.
43. Длина взлетно-посадочной полосы ― 3 600 метров при ширине 45 метров. ВПП оборудована по II категории ИКАО. Это позволяет принимать воздушные суда в трудных погодных условиях, даже в условиях густого тумана при видимости всего 300 метров.
44. Аэродромная инфраструктура Платова позволяет проводить до 20 взлётно-посадочных операций в час.
45. Проект Платова предусматривает возможность строительства второй ВПП параллельно первой.
46. Производственно-диспетчерская служба ― сердце любого аэропорта. Сюда стекается вся информация о полётах. Диспетчеры круглосуточно обеспечивают бесперебойную работу Платова даже в периоды пиковых нагрузок: ведут воздушные суда по перрону, назначают им места стоянки, руководят посадкой пассажиров, обработкой багажа и заправкой самолётов.
47. Платов может обслуживать широкофюзеляжные такие воздушные суда, как Boeing 767 и Boeing 747. Первый «Джамбо» прибыл в новый аэропорт 3 июня 2018 года ― им стал «борт № 1», на котором президент Южной Кореи Мун Чже Ин прилетел в Ростов-на-Дону болеть за сборную своей страны в матче с Мексикой.
48. Стоянка для грузовых самолётов. В составе Платова работает грузовой терминал площадью 5500 м2. Терминал может обрабатывать до 898 тонн груза в сутки.
49. Только за прошлый год пассажиропоток нового ростовского аэропорта вырос на 19% по сравнению с 2017 годом и превысил 3,2 миллиона человек. Для Ростова-на-Дону это исторический рекорд.
50. В проекте терминала зарезервирована возможность его расширения в обе стороны с ростом годового пассажиропотока выше 5 миллионов человек.
51. Из Ростова-на-Дону открылись прямые рейсы в Казань, Калугу, Минеральные воды, Нижний Новгород и Челябинск, многие из которых не выполнялись с советского времени. Авиакомпаниям, открывающим новые маршруты и развивающием существующие направления, предоставляются скидки до 80%. Благодаря скидкам и госпрограмме субсидирования прямых рейсов из Ростова-на-Дону в регионы станет только больше.
52. Уже во второй год своей работы аэропорт получил от авторитетного международного агентства Skytrax высший рейтинг по качеству обслуживания пассажиров ― 5 звёзд.
53. Эксперты Skytrax обратили внимание на эффективность работы персонала Платова, размеры очередей у стоек регистрации, скорость выдачи багажа, услуги и комфорт в терминале. Российский аэропорт оказался удостоен столь высокой оценки впервые за все время существования рейтинга с 1989 года.
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