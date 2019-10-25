Платов ― новый аэропорт Ростова-на-Дону

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Международный аэропорт Платов ― первый в современной истории России аэропорт-миллионник федерального значения, построенный с нуля.

1. Ещё 2 года назад Ростов-на-Дону обслуживал аэропорт в 9 км от исторического центра города. «Ростов-Центральный» был открыт в 1925 году. Старый аэропорт находился на одной из главных магистралей города ― проспекте Шолохова и по мере развития города оказался окружён плотным кольцом городской застройки. Такое расположение сдерживало развитие аэропорта и доставляло неудобство ростовчанам, жившим рядом с аэропортом.

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2. Решение о строительстве аэропорта было принято в 2011 году ― тогда Министерство транспорта РФ, администрация Ростовской области и группа компаний «Ренова» подписали меморандум о взаимодействии. Для строительства нового аэропорта была выбрана площадка в 30 км к северу от Ростова-на-Дону ― работы начались в ноябре 2014 года, а открыли аэропорт уже 7 декабря 2017 года.

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3. Платов строили в буквально в чистом поле ― это дало ему огромное преимущество. Ещё на стадии проекта были учтены все современные требования и международные стандарты по обслуживанию воздушных судов и пассажиров. В большинстве случаев аэропорты занимаются реконструкцией терминалов или развивают аэродромную инфраструктуру на действующих площадках.

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4. Платов ― один из крупнейших аэропортов Юга России. Особый акцент Платов делает на развитии региональной сети ― из Платова пассажиры могут летать по более чем 20 региональным маршрутам, минуя пересадки в Москве.

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5. Площадь пассажирского терминала ― более 50 000 м2. В одном терминале обслуживаются как внутренние, так и международные рейсы.

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6. Пропускная способность Платова ― 1680 пассажиров в час. В год аэропорт может обслуживать более 5 миллионов человек.

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7. Маршрутная сеть аэропорта охватывает более 40 городов России и зарубежья. Рейсы выполняют более 30 авиакомпаний.

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8. Службы аэропорта могут обеспечить приём и подготовку к вылету такого типа воздушного судна, как Boeing 737, всего за 30 минут.

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9. Рекордным днём в истории Платова стало 23 июня 2018 года. Благодаря Чемпионату мира по футболу в этот день аэропорт обслужил 212 взлёт-посадок.

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10. В маршрутной сети Платова есть популярные чартерные направления на курорты Таиланда, Греции, Кипра, Турции, Италии, Испании. Регулярные рейсы выполняются в Дубай, Минск, Прагу, Стамбул.

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11. Платов допущен к приёму практически всех современных типов воздушных лайнеров, в том числе дальнемагистральных широкофюзеляжных.

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12. С первых дней работы Платова его базовой авиакомпанией стал «Азимут». Компания связывает Ростов-на-Дону с городами Центра, Северо-Запада, Урала и Сибири. А на маршрутах на Юге России пассажирам предлагают билеты по доступным ценам. Например, билет из Ростова-на-Дону в Волгоград может стоить от 888 рублей.

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13. В парке «Азимута» ― 9 отечественных Sukhoi Superjet 100 в модификации LR. Такие самолёты способны летать на маршрутах длиннее 4500 км и строить обширную маршрутную сеть не только на внутренних направлениях.

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14. В этом году «Азимут» запускает первые международные рейсы. После 2 лет успешной работы на внутренних направлениях в расписании появился рейс в Тель-Авив. Среди перспективных направлений ― регулярные рейсы в Мюнхен. Кроме этого, «Азимут» выполняет рейсы в страны СНГ, например в Бишкек и Ереван.

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15. Растущая маршрутная сеть Платова делает его хабом с удобными стыковками для пассажиров из других регионов.

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16. На площади перед Платовым разбит сквер с каскадным фонтаном. В основу концепции терминала Платова легли река Дон, её волны и мосты. Очертания пруда на привокзальной площади напоминают русло Дона, а элементы крыши ― мосты через главную реку Юга России.

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17. Архитектурную концепцию разработало британское бюро Twelve Architects и его архитектор Алекс Битус, до этого принимавший участие в проектировании терминала 3 аэропорта Домодедово и башни «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге.

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18. Первоначально аэропорту планировали дать название «Южный». Народное голосование выбрало новому аэропорту имя прославленного казачьего атамана Матвея Ивановича Платова, героя Отечественной войны 1812 года.

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19. Три арки кровли выходят на привокзальную площадь. По замыслу архитекторов, они символизируют воздушный мост, соединяющий города, страны и стихии.

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20. На крыше аэропорта расположен световой фонарь. Интересное решение позволяет пассажирам лучше ориентироваться внутри терминала — световой фонарь разделяет зоны внутренних и международных рейсов.

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21. Арочный навес прячет прибывающих пассажиров от южного солнца, а вместе с фонтаном создаёт рядом с аэропортом особый микроклимат ― для жаркого Ростова-на-Дону это важно.

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22. Одна из находок Платова ― победа над таксистами, которые пользуются бесплатным 15-минутным периодом и постоянно дежурят у аэропорта в ожидании пассажиров. В отличие от многих аэропортов страны Платов запретил повторный въезд машинам, которые только что выехали с парковки. Если таксист решил вернуться в аэропорт, ему придётся заплатить. Поэтому назойливых водителей в Платове встретить просто невозможно.

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23. Внутри терминала Платова просторно и светло. Фойе простирается вверх до уровня третьего этажа, а кровли торговых павильонов украшены вертикальным озеленением.

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24. В аэропорту 32 стойки регистрации, которые могут обслуживать пассажиров как внутренних, так и международных рейсов.

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25. После регистрации пассажиры поднимаются на третий этаж, где проходят предполётный досмотр.

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26. Подняться по эскалатору к зоне контроля на третьем этаже можно буквально за несколько минут.

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27. Стерильная зона Платова, куда пассажиры попадают после досмотра, оснащена панорамными окнами с видом на перрон и ВПП. Тут есть всё, чтобы скоротать время до посадки: кафе, сувенирные лавки, работает Wi-Fi, для пассажиров с детьми оборудована детская площадка.

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28. На третьем этаже терминала установлен светодиодный экран в форме кольца. На панорамном экране диаметром почти 9 метров показывают показывают фильм «Вольный Юг» о казачьей жизни.

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29. На окнах стерильной зоны ― портреты полководцев Михаила Кутузова и Матвея Платова. Если подойти к портретам ближе, можно увидеть, что они выложены из текстов о подвигах военачальников.

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30. Прилетающих в Ростов-на-Дону пассажиров встречает знаменитое стихотворение Пушкина «Дон». Поэт написал его под впечатлением от великой реки Юга, когда возвращался из Эрзурума.

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31. Интерьер бизнес-зала для пассажиров внутренних рейсов вдохновлён природой Юга России ― весенней цветущей степью.

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32. На перрон Платова выходят огромные панорамные окна ― пассажирам трудно удержаться от селфи перед вылетом.

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33. Посадка через телетрап значительно ускоряет посадку и высадку пассажиров ― в доставке до места стоянки воздушного судна на автобусе уже нет необходимости.

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34. Телетрап способен менять высоту ― это позволяет механизму обслуживать практически все типы воздушных судов.

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35. В аэропорту Платов установлено четыре багажных карусели Alstef ― они могут обрабатывать более 2000 тысяч сумок в час. Такой мощности хватит для обработки багажа даже в пиковые часы без очередей на выдаче и регистрации багажа. Система полностью автоматизирована и позволяет сортировать багаж и контролировать его перемещения от стойки регистрации до воздушного судна.

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36. Терминал оборудован 9 телетрапами для пассажиров ― для региональных аэропортов России это практически рекордный показатель.

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37. 20 выходов на посадку позволяют оптимальным образом распределить пассажиропотоки.

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38. Перрон Платова имеет усиленное покрытие, а ширина рулёжных дорожек увеличена. Это позволяет безопасно передвигаться воздушным судам с большим размахом крыла и шириной основных стоек шасси

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39. VIP-терминал Платова ― отдельное здание к югу от здания аэровокзала.

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40. Интерьере VIP-терминала выдержан в оттенках спокойного серого цвета. Залы украшены арт-объектами.

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41. Во внутреннем дворике VIP-терминала разбит сад.

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42. Со смотровой площадки на крыше VIP-терминала открывается потрясающий вид лётное поле.

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43. Длина взлетно-посадочной полосы ― 3 600 метров при ширине 45 метров. ВПП оборудована по II категории ИКАО. Это позволяет принимать воздушные суда в трудных погодных условиях, даже в условиях густого тумана при видимости всего 300 метров.

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44. Аэродромная инфраструктура Платова позволяет проводить до 20 взлётно-посадочных операций в час.

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45. Проект Платова предусматривает возможность строительства второй ВПП параллельно первой.

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46. Производственно-диспетчерская служба ― сердце любого аэропорта. Сюда стекается вся информация о полётах. Диспетчеры круглосуточно обеспечивают бесперебойную работу Платова даже в периоды пиковых нагрузок: ведут воздушные суда по перрону, назначают им места стоянки, руководят посадкой пассажиров, обработкой багажа и заправкой самолётов.

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47. Платов может обслуживать широкофюзеляжные такие воздушные суда, как Boeing 767 и Boeing 747. Первый «Джамбо» прибыл в новый аэропорт 3 июня 2018 года ― им стал «борт № 1», на котором президент Южной Кореи Мун Чже Ин прилетел в Ростов-на-Дону болеть за сборную своей страны в матче с Мексикой.

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48. Стоянка для грузовых самолётов. В составе Платова работает грузовой терминал площадью 5500 м2. Терминал может обрабатывать до 898 тонн груза в сутки.

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49. Только за прошлый год пассажиропоток нового ростовского аэропорта вырос на 19% по сравнению с 2017 годом и превысил 3,2 миллиона человек. Для Ростова-на-Дону это исторический рекорд.

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50. В проекте терминала зарезервирована возможность его расширения в обе стороны с ростом годового пассажиропотока выше 5 миллионов человек.

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51. Из Ростова-на-Дону открылись прямые рейсы в Казань, Калугу, Минеральные воды, Нижний Новгород и Челябинск, многие из которых не выполнялись с советского времени. Авиакомпаниям, открывающим новые маршруты и развивающием существующие направления, предоставляются скидки до 80%. Благодаря скидкам и госпрограмме субсидирования прямых рейсов из Ростова-на-Дону в регионы станет только больше.

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52. Уже во второй год своей работы аэропорт получил от авторитетного международного агентства Skytrax высший рейтинг по качеству обслуживания пассажиров ― 5 звёзд.

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53. Эксперты Skytrax обратили внимание на эффективность работы персонала Платова, размеры очередей у стоек регистрации, скорость выдачи багажа, услуги и комфорт в терминале. Российский аэропорт оказался удостоен столь высокой оценки впервые за все время существования рейтинга с 1989 года.

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