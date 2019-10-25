ЛСЗ «Пелла» спустил на воду траулер «Лев»
Сегодня ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное) спустил на воду средний рыболовный морозильный траулер «Лев» — второе судно проекта 1701, предназначенное для группы компаний «ФЭСТ».
Это уже 4-е рыболовное судно, спущенное в этом году на новой производственной площадке ЛСЗ «Пелла», ранее были спущены 2 траулера проекта 03095.
Серия:
Заводской № 414 — заложен
Заводской № 415 — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 3130 т.
Главные размерения: длина — 61 м, ширина — 14 м, осадка — 5.9 м.
Максимальная скорость хода: 13.5 узлов
Автономность: 30 суток
Экипаж: 38 человек
Траулер предназначен для донного и пелагического промысла, а также сортировки, потрошения и филетирования рыбы.
Внимание! Этот пост будет дополнен фото!
Читайте также...
- ЛСЗ «Пелла» заложил два средних рыболовецких траулера проекта 1701
- ЛСЗ «Пелла» спустил на воду траулер «Скорпион»
- ЛСЗ «Пелла» заложил вторую пару рыболовецких траулеров проекта 03095
25.10.1912:39:32