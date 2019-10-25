ЛСЗ «Пелла» спустил на воду траулер «Лев»

Сегодня ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное) спустил на воду средний рыболовный морозильный траулер «Лев» — второе судно проекта 1701, предназначенное для группы компаний «ФЭСТ».

Это уже 4-е рыболовное судно, спущенное в этом году на новой производственной площадке ЛСЗ «Пелла», ранее были спущены 2 траулера проекта 03095.

Серия:

Заводской № 414 — заложен 27.12.2017 — спущен 10.07.2019 — «Скорпион»

Заводской № 415 — заложен 27.12.2017 — спущен 25.10.2019 — «Лев»

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 3130 т.

Главные размерения: длина — 61 м, ширина — 14 м, осадка — 5.9 м.

Максимальная скорость хода: 13.5 узлов

Автономность: 30 суток

Экипаж: 38 человек

Траулер предназначен для донного и пелагического промысла, а также сортировки, потрошения и филетирования рыбы.

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