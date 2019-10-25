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Детские сады и школы

В д. Новое Девяткино Ленобласти открылся детский сад на 180 мест

 © novoedevyatkino.ru

Во Всеволожском районе состоялось открытие нового дошкольного учреждения. 24 октября в Новодевяткинском детском саду комбинированного вида № 59 открылось новое структурное подразделение. Теперь образовательное учреждение состоит из трех детских садов, образующих единый дошкольный образовательный комплекс.

В детском саду на 180 мест есть бассейн, спортивный зал с тренажерами, музыкальный класс, игровые комнаты, спальни. Большая территория для прогулок оборудована всем необходимым для отдыха на свежем воздухе.

 © novoedevyatkino.ru

 © novoedevyatkino.ru
Источник: https://online47.ru/2019/10/25/v-no...o-otkrylsya-novyy-detskiy-sad-79172

новый детсад, Ленинградская область
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