В д. Новое Девяткино Ленобласти открылся детский сад на 180 мест

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Во Всеволожском районе состоялось открытие нового дошкольного учреждения. 24 октября в Новодевяткинском детском саду комбинированного вида № 59 открылось новое структурное подразделение. Теперь образовательное учреждение состоит из трех детских садов, образующих единый дошкольный образовательный комплекс.

В детском саду на 180 мест есть бассейн, спортивный зал с тренажерами, музыкальный класс, игровые комнаты, спальни. Большая территория для прогулок оборудована всем необходимым для отдыха на свежем воздухе.

© novoedevyatkino.ru

© novoedevyatkino.ru