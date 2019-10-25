Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

В Санкт-Петербурге спущен на воду патрульный корабль «Иван Папанин»

Сегодня в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» спущен на воду многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа «Иван Папанин» проекта 23550, предназначенный для ВМФ России.

Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» на основе концепции ледокола Береговой охраны Норвегии «Свальбард» и сочетает качества боевого корабля, ледокола, грузового судна и спасателя. Корабль предназначен для несения патрульной службы в суровых условиях Арктики и способен самостоятельно преодолевать лёд толщиной до 1.5 метров, перевозить грузы в контейнерах на верхней палубе, а также оказывать помощь терпящим бедствие судам.

В соответствии с подписанным в 2016 году контрактом будут построены 2 патрульных корабля проекта 23550 — «Иван Папанин» и «Николай Зубов».

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8500 т.

Главные размерения: длина — 110 м, ширина — 20 м, осадка — 6 м.

Максимальная скорость хода: около 16 узлов

Автономность: 60 суток.

Экипаж: 60 человек + 50 дополнительно.

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.

Санкт-Петербург, Адмиралтейские верфи, патрульный корабль ледового класса, 23550, Иван Папанин
  • Нет аватара vlTepes
    25.10.1912:09:22

    В соответствии с подписанным в 2016 году контрактом будут построены 2 патрульных корабля проекта 23550 — «Иван Папанин» и «Николай Зубов».

    Зубова когда заложат?

    #1167431
    • A_SEVER A_SEVER
      25.10.1912:29:01

      Зубова когда заложат?
      Планировали в следующем году заложить.

      А пока любуемся «Иваном Папаниным»:

       © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~13:22 25.10.19
      #1167438
      • Katamaran Katamaran
        25.10.1912:44:06

        Фальстарт, пишут, что начало в 13.00

         © Фото из открытых источников

        Отредактировано: Katamaran~12:54 25.10.19
        #1167443
  • Soviet Assault Soviet Assault
    25.10.1913:20:02

    Ну шо тама, едет?    

    #1167450
    • A_SEVER A_SEVER
      25.10.1914:24:31

      Ну шо тама, едет?
      С наклонного стапеля заказ сходит менее чем за минуту.    

      #1167461
      • Soviet Assault Soviet Assault
        25.10.1914:27:17

        Так я же образно    

        Видео охота, а его всё нема!

        #1167464
        • A_SEVER A_SEVER
          25.10.1914:32:40

           © Фото из открытых источников

          #1167466
        • CastedAway CastedAway
          25.10.1915:03:48

          ©Видео с youtube.com

          Есть     Добрый человек уже записал и разместил.

          Отредактировано: CastedAway~15:06 25.10.19
          #1167474
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,