В Санкт-Петербурге спущен на воду патрульный корабль «Иван Папанин»

Сегодня в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» спущен на воду многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа «Иван Папанин» проекта 23550, предназначенный для ВМФ России.

Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» на основе концепции ледокола Береговой охраны Норвегии «Свальбард» и сочетает качества боевого корабля, ледокола, грузового судна и спасателя. Корабль предназначен для несения патрульной службы в суровых условиях Арктики и способен самостоятельно преодолевать лёд толщиной до 1.5 метров, перевозить грузы в контейнерах на верхней палубе, а также оказывать помощь терпящим бедствие судам.

В соответствии с подписанным в 2016 году контрактом будут построены 2 патрульных корабля проекта 23550 — «Иван Папанин» и «Николай Зубов».

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8500 т.

Главные размерения: длина — 110 м, ширина — 20 м, осадка — 6 м.

Максимальная скорость хода: около 16 узлов

Автономность: 60 суток.

Экипаж: 60 человек + 50 дополнительно.

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.