Зеленодольский завод им. Горького заложил два лоцмейстерских судна

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На Зеленодольском заводе им. А.М. Горького (Татарстан) 25 октября состоялась торжественная церемония закладки корпусов двух лоцмейстерских судов ледового класса Ice3 проекта BLV03, которые планируется задействовать в работах в акватории Северного морского пути.

Суда предназначены для постановки, обслуживания и доставки на береговые объекты средств навигационного и радиотехнического оборудования, специалистов, снабжения, а также других мероприятий и работ в составе гидрографического обеспечения мореплавания по СМП.

Стоимость двух судов более 1 млрд руб.

Суда строятся по программе строительства и модернизации гидрографического флота для ФГУП «Гидрографическое предприятие» (входит в Госкорпорацию «Росатом») в рамках федерального проекта «Северный морской путь».

Проект входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года разработанный в соответствии с указом президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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ФГУП «Гидрографическое предприятие» Госкорпорации «Росатом» обеспечивает развитие портовой инфраструктуры и безопасность мореплавания в акватории Северного морского пути.

Напомним, 18 октября 2019 года на Балаковском судоремонтно-судостроительном заводе (Саратовская область) состоялась торжественная церемония закладки двух гидрографических катеров ледового класса Ice 3 проекта Е35.Г «Юрий Бабаев» и «Юрий Осокин», также строящихся для ФГУП «Гидрографическое предприятие».

Строительство судов было заказано ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

Суда проекта BLV03 разработаны Морским Инженерным Бюро.Основные характеристики строящихся судов: длина судна — 35 м, ширина — около 10 м, осадка — 2,5 м. Судно оснащается двумя главными двигателями мощностью 895 кВт и двумя винто-рулевыми колонками. Скорость полного хода — 12 узлов. Экипаж — 10 человек с возможностью размещения четверых человек спецперсонала. Как сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро, лоцмейстерские суда названы «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин».