Зеленодольский завод им. Горького заложил два лоцмейстерских судна
На Зеленодольском заводе им. А.М. Горького (Татарстан) 25 октября состоялась торжественная церемония закладки корпусов двух лоцмейстерских судов ледового класса Ice3 проекта BLV03, которые планируется задействовать в работах в акватории Северного морского пути.
Суда предназначены для постановки, обслуживания и доставки на береговые объекты средств навигационного и радиотехнического оборудования, специалистов, снабжения, а также других мероприятий и работ в составе гидрографического обеспечения мореплавания по СМП.
Стоимость двух судов более 1 млрд руб.
Суда строятся по программе строительства и модернизации гидрографического флота для ФГУП «Гидрографическое предприятие» (входит в Госкорпорацию «Росатом») в рамках федерального проекта «Северный морской путь».
Проект входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года разработанный в соответствии с указом президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
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ФГУП «Гидрографическое предприятие» Госкорпорации «Росатом» обеспечивает развитие портовой инфраструктуры и безопасность мореплавания в акватории Северного морского пути.
Напомним, 18 октября 2019 года на Балаковском судоремонтно-судостроительном заводе (Саратовская область) состоялась торжественная церемония закладки двух гидрографических катеров ледового класса Ice 3 проекта Е35.Г «Юрий Бабаев» и «Юрий Осокин», также строящихся для ФГУП «Гидрографическое предприятие».
Строительство судов было заказано ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».
Суда проекта BLV03 разработаны Морским Инженерным Бюро.Основные характеристики строящихся судов: длина судна — 35 м, ширина — около 10 м, осадка — 2,5 м. Судно оснащается двумя главными двигателями мощностью 895 кВт и двумя винто-рулевыми колонками. Скорость полного хода — 12 узлов. Экипаж — 10 человек с возможностью размещения четверых человек спецперсонала. Как сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро, лоцмейстерские суда названы «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин».
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25.10.1914:03:05