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Экспорт

Три двигателя РД-180 приняты заказчиком

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В НПО Энергомаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») успешно завершила работу комиссия по приемке очередной партии жидкостных ракетных двигателей РД-180, изготовленных на предприятии. Представителями компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на три товарных двигателя.

На протяжении двух недель представители вышеперечисленных компаний, а также представители ВВС США и НАСА проводили внешний осмотр двигателей, ЗИП (запасных частей, инструментов и принадлежностей), инспекцию сопроводительной документации. Данная приемка является второй в 2019 году, сейчас двигатели готовят к отправке.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится НПО Энергомаш. Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas 5.
Источник: https://www.roscosmos.ru/26985/

экспорт
  • Комментарий удален
  • Нет аватара cheri
    25.10.1917:42:53

    Сколько один такой стоит?

    #1167526
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