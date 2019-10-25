Три двигателя РД-180 приняты заказчиком

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В НПО Энергомаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») успешно завершила работу комиссия по приемке очередной партии жидкостных ракетных двигателей РД-180, изготовленных на предприятии. Представителями компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на три товарных двигателя.

На протяжении двух недель представители вышеперечисленных компаний, а также представители ВВС США и НАСА проводили внешний осмотр двигателей, ЗИП (запасных частей, инструментов и принадлежностей), инспекцию сопроводительной документации. Данная приемка является второй в 2019 году, сейчас двигатели готовят к отправке.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится НПО Энергомаш. Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas 5.