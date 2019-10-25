На тепличном комбинате «Волга» запущена линия по производству соков

© admbal.ru

На тепличном комбинате «Волга» в Балаковском районе Саратовской области введена в эксплуатацию новая линия по производству соков.

АО «Волга» — многопрофильное предприятие, которое специализируется на производстве тепличных овощей, выращивании фруктов, разведении рыбы.

С 2015 года по 2018 год был заложен яблоневый сад интенсивного типа площадью 127 га, оборудованный системой капельного полива. В 2018 году произведено 180 тонн яблок. При выходе на производственную мощность объем производства фруктов составит более 3000 тонн в год.

В перспективе этот сад сможет полностью закрыть потребность в яблоках для жителей Балаковского района.

© admbal.ru

В 2017 году на предприятии построено плодохранилище мощностью 2,5 тыс. тонн. Запущен цех по производству сока прямого отжима производительностью 1,5 тыс. л/час. Для реализации проекта был поставлен и смонтирован комплект современного оборудования. В текущем году произведено 32 тыс. литров яблочного сока.

© admbal.ru