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Агропром и пищевая промышленность

На тепличном комбинате «Волга» запущена линия по производству соков

 © admbal.ru

На тепличном комбинате «Волга» в Балаковском районе Саратовской области введена в эксплуатацию новая линия по производству соков.

АО «Волга» — многопрофильное предприятие, которое специализируется на производстве тепличных овощей, выращивании фруктов, разведении рыбы.

С 2015 года по 2018 год был заложен яблоневый сад интенсивного типа площадью 127 га, оборудованный системой капельного полива. В 2018 году произведено 180 тонн яблок. При выходе на производственную мощность объем производства фруктов составит более 3000 тонн в год.

В перспективе этот сад сможет полностью закрыть потребность в яблоках для жителей Балаковского района.

 © admbal.ru

В 2017 году на предприятии построено плодохранилище мощностью 2,5 тыс. тонн. Запущен цех по производству сока прямого отжима производительностью 1,5 тыс. л/час. Для реализации проекта был поставлен и смонтирован комплект современного оборудования. В текущем году произведено 32 тыс. литров яблочного сока.

 © admbal.ru
Источник: https://saratov.gov.ru/news/na_tepl...hena_liniya_po_proizvodstvu_sokov_/

пищевая промышленность , Саратовская область
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