На тепличном комбинате «Волга» запущена линия по производству соков
На тепличном комбинате «Волга» в Балаковском районе Саратовской области введена в эксплуатацию новая линия по производству соков.
АО «Волга» — многопрофильное предприятие, которое специализируется на производстве тепличных овощей, выращивании фруктов, разведении рыбы.
С 2015 года по 2018 год был заложен яблоневый сад интенсивного типа площадью 127 га, оборудованный системой капельного полива. В 2018 году произведено 180 тонн яблок. При выходе на производственную мощность объем производства фруктов составит более 3000 тонн в год.
В перспективе этот сад сможет полностью закрыть потребность в яблоках для жителей Балаковского района.
В 2017 году на предприятии построено плодохранилище мощностью 2,5 тыс. тонн. Запущен цех по производству сока прямого отжима производительностью 1,5 тыс. л/час. Для реализации проекта был поставлен и смонтирован комплект современного оборудования. В текущем году произведено 32 тыс. литров яблочного сока.
Читайте также...
- «Русская Трапеза» выпустила новый высокоскоростной упаковочный автомат
- «Ровеньки-маслосырзавод» в Белгородской области запустил новый цех по производству сыров
- Не пряником единым… Региональные продуктовые бренды прославят родной край