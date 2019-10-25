Концерн «Автоматика» представил отказоустойчивую систему хранения данных © rostec.ru

В ходе XXIII Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех — 2019» концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил новую систему хранения данных «Эльбрус СХД-Р 8124» на базе российского микропроцессора Эльбрус. Она обеспечивает отказоустойчивость за счет двухконтроллерной организации и является полноценным отечественным решением корпоративного класса, имеющим производительность на уровне зарубежных аналогов.

«Эльбрус СХД-Р 8124» — двухконтроллерная система хранения данных (СХД), выполненная на базе однопроцессорных серверных плат с микропроцессорами «Эльбрус-8С» и поддержкой горячей замены для организации надежного хранения и использования данных.

Наличие двух контроллеров обеспечивает повышение общей надежности СХД — возможность избежать простоя при запланированном отключении или выходе из строя одного из контроллеров, а также дополнительное масштабирование производительности при распределении вычислительной нагрузки по разным контроллерам.

В качестве управляющего программного обеспечения для организации работы «Эльбрус СХД-Р 8124» можно использовать продукты российской компании RAIDIX, а также программные пакеты ZFS и KFS, оптимизированные под работу на микропроцессорах серии «Эльбрус».

Данная СХД создана в соответствии с российскими ГОСТ, регламентом Таможенного союза и имеет маркировку Евразийского соответствия.

На сегодняшний день концерн «Автоматика» обладает необходимыми производственными мощностями для обеспечения существующего и прогнозируемого спроса на оборудование для хранения данных, в том числе на базе процессоров «Эльбрус». Мы готовы удовлетворить потребности наших заказчиков в лице силовых государственных структур Российской Федерации, компаний нефтегазовой, энергетической и транспортной отраслей в высокотехнологичном оборудовании данного класса.