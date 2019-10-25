В Московской области запустили производство теплоизоляционных материалов из российского сырья

ООО «Ниагара» запустила в подмосковном Щёлково производство высокоэффективных теплоизоляционных материалов на основе аэрогелей из отечественного сырья. В мероприятии принял участие представители Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева.

До настоящего времени данный вид продукции на территории Российской Федерации не выпускался. Объём импорта продукции составлял 7 000 м2/год, благодаря реализации проекта к 2020 г. объем выпуска продукции составит до 5 000 м2/год.

Промышленная установка была изготовлена преимущественно с применением оборудования отечественного производства таких компаний как ООО «Хорс»,ООО «Анвитек», ООО «Инновация-С», ООО «ТЕХГАЗСНАБ» и др.

ООО «Ниагара» уже провела ряд переговоров о поставке продукции с такими компаниями как ПАО «Газпромнефть», ЗАО «Петерпайп», «НОВАТЕК"и «ПОЗиС».

Проект реализован при поддержке Минпромторга России в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312, на реализацию проекта Минпромторгом России было выделено 30 млн руб.

Представитель Минпромторга России отметил, что запуск производства аэрогелей на ООО «Ниагара» является одним из ярких примеров эффективного взаимодействия бизнеса и науки — проект реализован совместно с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева.