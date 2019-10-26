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Авиация

Авиакомпания «Азимут» получила десятый пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

 © www.flightradar24.com

26.10.2019 SSJ c регистрационным номером RA 89120 совершил перелет из Ульяновска в Краснодар. Это уже десятый борт в парке Азимут, 4 поставленный ГСС в этом году.

Борт с заводским номером 95174 совершил первый полет 12.10.2018 и до этого нигде не эксплуатировался.

 © www.flightradar24.com
Источник: https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-89120#229de589

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, Азимут
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    26.10.1915:27:43

    Первый после 7-месячного перерыва в поставках. Надеюсь, по итогам года хотя бы передачу 10 осилят. Иначе совсем грусть-печаль.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~15:28 26.10.19
    #1167680
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