Авиакомпания «Азимут» получила десятый пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

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26.10.2019 SSJ c регистрационным номером RA 89120 совершил перелет из Ульяновска в Краснодар. Это уже десятый борт в парке Азимут, 4 поставленный ГСС в этом году.

Борт с заводским номером 95174 совершил первый полет 12.10.2018 и до этого нигде не эксплуатировался.

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