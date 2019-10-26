Авиакомпания «Азимут» получила десятый пассажирский самолет Сухой Суперджет 100
26.10.2019 SSJ c регистрационным номером RA 89120 совершил перелет из Ульяновска в Краснодар. Это уже десятый борт в парке Азимут, 4 поставленный ГСС в этом году.
Борт с заводским номером 95174 совершил первый полет
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26.10.1915:27:43