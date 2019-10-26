В Якутии открыли новый сельский детский сад.
В селе Чурапча состоялось торжественное открытие нового здания центра развития детей — детского сада «Улыбка» на 240 мест. Объект построен в рамках программы государственно-частного партнерства. Общая стоимость строительства дошкольного учреждения в Чурапче составила почти 300 млн рублей.
Новое трехэтажное здание отвечает самым современным условиям досуга и воспитания детей. Цифровой детский сад оснащен современными кабинками с автоматическими сушителями одежды, QR-кодами по разным направлениям деятельности. Открыты новые компьютерные классы, физкультурные и музыкальные залы, кабинеты для дополнительного образования детей, медиков, психологов, логопедов, театральная и изобразительные студии.
Источник: https://news.ykt.ru/mobile/article/93002
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