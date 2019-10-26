В Татарстане открылся новый детский сад на 220 мест
В Елабуге состоялось открытие нового детского сада № 40 «Созвездие», рассчитанного на 220 мест. Большинство из воспитанников будут дети ясельного возраста, от 1 до 3 лет, это 120 человек.
Здесь планируется обучение сразу на трёх языках — русском, татарском и английском. Детский сад станет базовой площадкой полилингвального образовательного комплекса «Алабуга».
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