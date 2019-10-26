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Детские сады и школы

В Татарстане открылся новый детский сад на 220 мест

 © elabuga-rt.ru

В Елабуге состоялось открытие нового детского сада № 40 «Созвездие», рассчитанного на 220 мест. Большинство из воспитанников будут дети ясельного возраста, от 1 до 3 лет, это 120 человек.

Здесь планируется обучение сразу на трёх языках — русском, татарском и английском. Детский сад станет базовой площадкой полилингвального образовательного комплекса «Алабуга».
Источник: http://elabuga-rt.ru/news/tema-dnya...krylsya-novyy-detskiy-sad-sozvezdie

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новый детсад, Татарстан
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