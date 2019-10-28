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Энергетика и ТЭК

АО «Черномортранснефть» завершило строительство нефтепровода Нововеличковская — Краснодар

 © chernomor.transneft.ru

АО «Черномортранснефть» завершило строительство магистрального нефтепровода (МН) Нововеличковская — Краснодар для поставки сернистой нефти на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Нефтепровод построен в рамках реализации проекта «Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края». Цель — обеспечение поставок сернистой нефти на НПЗ Краснодарского края в объеме 4,5 млн тонн в год с возможностью расширения до 9 млн тонн в год.

На Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы был проложен магистральный нефтепровод-отвод Нововеличковская — Краснодар протяженностью 55 км. Для обслуживания нового участка возведены три узла запорной арматуры и две камеры приема-пуска средств очистки диагностики (СОД). На нефтеперекачивающей станции «Нововеличковская» была построена магистральная насосная станция НПС-3 и ряд сопутствующих объектов инфраструктуры.

Подключение нового нефтепровода было выполнено в период плановой остановки магистрального нефтепровода (МН) Тихорецк — Новороссийск-3. Одновременно были проведены работы по подключению к МН НПС-3 «Нововеличковская».

Перед подключением новые объекты прошли гидроиспытания, были проверены на прочность и герметичность, сварные швы исследованы на наличие дефектов. Всего на подключении объектов были задействованы 135 человек и 40 единиц техники.
Источник: https://chernomor.transneft.ru/press/news/?id=70093

  • POLO
  • 1
Краснодарский край, Транснефть, НПЗ
  • Нет аватара POLO
    28.10.1912:09:14

    Позволю себе отметить, что событие достаточно важное: до этого НПЗ получали нефть цистернами           нефтепровод значительно разгрузит железную дорогу в Краснодарском крае, ну и себестоимость переработки нефти конечно снизит значительно          

    Отредактировано: POLO~12:09 28.10.19
    #1167918
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