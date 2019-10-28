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АО «Черномортранснефть» завершило строительство магистрального нефтепровода (МН) Нововеличковская — Краснодар для поставки сернистой нефти на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Нефтепровод построен в рамках реализации проекта «Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края». Цель — обеспечение поставок сернистой нефти на НПЗ Краснодарского края в объеме 4,5 млн тонн в год с возможностью расширения до 9 млн тонн в год.

На Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы был проложен магистральный нефтепровод-отвод Нововеличковская — Краснодар протяженностью 55 км. Для обслуживания нового участка возведены три узла запорной арматуры и две камеры приема-пуска средств очистки диагностики (СОД). На нефтеперекачивающей станции «Нововеличковская» была построена магистральная насосная станция НПС-3 и ряд сопутствующих объектов инфраструктуры.

Подключение нового нефтепровода было выполнено в период плановой остановки магистрального нефтепровода (МН) Тихорецк — Новороссийск-3. Одновременно были проведены работы по подключению к МН НПС-3 «Нововеличковская».

Перед подключением новые объекты прошли гидроиспытания, были проверены на прочность и герметичность, сварные швы исследованы на наличие дефектов. Всего на подключении объектов были задействованы 135 человек и 40 единиц техники.