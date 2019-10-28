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Агропром и пищевая промышленность

На Ставрополье стартовала первая в России промышленная уборка хлопка с помощью комбайнов

 © i.mycdn.me

На полях сельхозпредприятия «Терский» Будённовского района началась механизированная уборка хлопчатника. Это первая в России уборка данной культуры в промышленных масштабах с помощью комбайнов.

Сегодня сельхозпредприятие «Терский» является единственным в регионе, где выращивают хлопчатник в рамках проекта «Хлопок Руси». Всего в 2019 году хлопок предстоит убрать с общей площади 31 га. Средняя урожайность составляет более 40 ц/га. Ожидаемый валовой сбор хлопка-сырца — свыше 130 тонн.

Всего до 2024 года хозяйство планирует ввести 20 тыс. га орошаемых земель, где 5 тыс. га отводится производству хлопка, что позволит получать ежегодно более 20 тыс. тонн хлопка-сырца.

Высокое качество волокна, полученного из ставропольского хлопка, уже подтверждено Институтом лёгкой и текстильной промышленности РФ, а также лабораториями стран Европы и Турции.

В настоящее время для увеличения масштабов выращивания хлопчатника хозяйством реализуется инвестпроект по строительству системы орошения. В результате на предприятии будет создано порядка 90 новых рабочих мест.
Источник: http://mcx.ru/press-service/regions...ssii-promyshlennaya-uborka-khlopka/

Ставропольский край, хлопок
  • Нет аватара POLO
    28.10.1912:15:07

             

    #1167919
  • Нет аватара foxkeys
    28.10.1913:19:58

    +++

    Свой хлопок нужен, без вариантов. Зависимость от поставок этого стратегического сырья из-за рубежа — не есть гут. Тем более, что в странах Средней Азии (основные поставщики) ведется активное строительство перерабатывающих мощностей. После чего хлопок-сырец нам просто перестанут поставлять…

    Отредактировано: foxkeys~13:20 28.10.19
    #1167935
  • Иван Чубов Иван Чубов
    28.10.1914:26:19

    Всем привет со Ставрополья… В этом году у нас от засухи погибло почти миллион тонн зерновых, поэтому выращивание теплолюбивых культур довольно перспективно для восточных районов края… и это первая ласточка… при учете того, что цены на хлопок у нас почти на 10 $ выше мировых то думаю это только начало    

    #1167953
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