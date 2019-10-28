На Ставрополье стартовала первая в России промышленная уборка хлопка с помощью комбайнов
На полях сельхозпредприятия «Терский» Будённовского района началась механизированная уборка хлопчатника. Это первая в России уборка данной культуры в промышленных масштабах с помощью комбайнов.
Сегодня сельхозпредприятие «Терский» является единственным в регионе, где выращивают хлопчатник в рамках проекта «Хлопок Руси». Всего в 2019 году хлопок предстоит убрать с общей площади 31 га. Средняя урожайность составляет более 40 ц/га. Ожидаемый валовой сбор хлопка-сырца — свыше 130 тонн.
Всего до 2024 года хозяйство планирует ввести 20 тыс. га орошаемых земель, где 5 тыс. га отводится производству хлопка, что позволит получать ежегодно более 20 тыс. тонн хлопка-сырца.
Высокое качество волокна, полученного из ставропольского хлопка, уже подтверждено Институтом лёгкой и текстильной промышленности РФ, а также лабораториями стран Европы и Турции.
В настоящее время для увеличения масштабов выращивания хлопчатника хозяйством реализуется инвестпроект по строительству системы орошения. В результате на предприятии будет создано порядка 90 новых рабочих мест.
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