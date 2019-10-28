Новый детский сад открылся в Тамбове

© www.tambov.gov.ru

«Растим чемпионов» — девиз детского сада «Медвежонок». За последние десять лет это восьмой новый детский сад, открытый в областном центре. Он уникален тем, что имеет спортивную направленность.

В непосредственной близости с «Медвежонком» расположены спортивные комплексы — Центр единоборств с крытым футбольным манежем и ледовая арена «В Радужном». Спортивные секции будут работать и в стенах детского сада.

Всего в детский сад зачислено 368 детей, из которых 173 в возрасте до 3 лет.

© sun1-21.userapi.com

«Олимпийцы», «Чемпионы», «Рекордсмены» — в спортивном детском саду и группы с соответствующими названиями. А еще здесь своя «Академия здоровья», студия детского туризма, собственная спортивная база.

Строительство детского сада «Медвежонок» началось в 2018 году в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». На эти цели было направлено 238,6 млн рублей. Из них 150,9 млн рублей — средства федерального бюджета. За счет дополнительных вложений построены инженерные сети и сооружения: котельная, теплопункт, сети водоснабжения. На эти цели выделен 21 миллион рублей из бюджета Тамбовской области.

© sun1-21.userapi.com

Детский сад «Медвежонок» оснащен современным физкультурным, интерактивным, игровым и дидактическими оборудованием, обучающими комплектами для детского экспериментирования и проектной деятельности.

© sun1-85.userapi.com

В каждой группе есть спортивный уголок и развивающие тренажёры. Швейная мастерская, пазлы по изучению человеческого тела, приспособления для научной деятельности и многое другое. В спецпомещениях, таких как пищеблок, прачечная, предусмотрено новейшее технологическое оборудование с учетом необходимых процессов.

© sun1-21.userapi.com