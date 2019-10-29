Кабардино-Балкария. Ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2019 году вырос в несколько раз

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В текущем году в рамках реализации ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» и федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в Кабардино-Балкарии введены в эксплуатацию объекты строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на площади 5673 га.

До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию ещё 3,3 тыс. га мелиорируемых земель, в том числе за счет применения широкозахватных дождевальных машин — 3138 га, монтажа оборудования для капельного орошения садов — 37 га, монтажа оборудования для капельного орошения овощных культур — 45 га, приобретения дождевальных машин барабанного типа — 80 га.

Таким образом, в текущем году с применением широкозахватных дождевальных машин будет введено в эксплуатацию порядка 7 тыс. га орошаемых земель, что на 2,4 тыс. га больше, чем введено орошаемых земель с применением указанного способа полива в 2014-2018 гг.

На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения в рамках регионального проекта КБР «Экспорт продукции АПК» на 2019 год направят 112,6 млн руб.