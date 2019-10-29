В Московской области открылась мясомолочная ферма
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию мясомолочной фермы в д. Шульгино Волоколамского г. о.
По итогам ввода объекта в эксплуатацию будет создано 120 рабочих мест в Волоколамском городском округе.
На ферме будут производить молочные и мясные продукты: молоко, мясо, колбасные изделия, различную молочную и кисломолочную продукцию — всё экологически чистое.
На предприятии содержится более 2000 голов молочных и мясных коров, телят, овец, коз. Автоматическая дойка коров позволяет своевременно и качественно получать молоко. Ежедневный выход молока составит 3 тонны.
Общая площадь объекта 24 тыс. кв.м. Застройщиком выступает ООО «Шульгино».
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