В Московской области открылась мясомолочная ферма

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Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию мясомолочной фермы в д. Шульгино Волоколамского г. о.

По итогам ввода объекта в эксплуатацию будет создано 120 рабочих мест в Волоколамском городском округе.

На ферме будут производить молочные и мясные продукты: молоко, мясо, колбасные изделия, различную молочную и кисломолочную продукцию — всё экологически чистое.

На предприятии содержится более 2000 голов молочных и мясных коров, телят, овец, коз. Автоматическая дойка коров позволяет своевременно и качественно получать молоко. Ежедневный выход молока составит 3 тонны.

Общая площадь объекта 24 тыс. кв.м. Застройщиком выступает ООО «Шульгино».

© involokolamsk.ru