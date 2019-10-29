Беспилотные тяжеловесы

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Первый. Ударный. Новейший. Свой очередной выпуск «Военная приемка» начинает с настоящей сенсации. Тяжелый беспилотный самолет С-70 «Охотник» — разработка КБ «Сухого».

Он создан по технологии стелс и вооружен до зубов. Его совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57 произвел фурор в СМИ и привлек внимание не только простых людей, но и специалистов. Настоящим эксклюзивом станет интервью его создателя. Второй герой программы — первый полностью электрический большой беспилотник «Орион». До этого момента он тоже был полностью засекречен. Сутки непрерывного полета на высоте 8 километров для этой машины обычное дело. Она умеет воевать. Наконец, следующей премьерой программы станет воздушный разведчик «Корсар» — единственный в стране беспилотник, который способен нести все виды полезных нагрузок от видео и фотоаппаратуры до метеорологических приборов и оружия. Кроме того, зрители увидят 5-тонного великана -пожарный беспилотник. А также узнают из какой ткани создают и в какой печи выпекают воздушных роботов