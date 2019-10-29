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Беспилотные тяжеловесы

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-tKX-Myo7iE

Первый. Ударный. Новейший. Свой очередной выпуск «Военная приемка» начинает с настоящей сенсации. Тяжелый беспилотный самолет С-70 «Охотник» — разработка КБ «Сухого».

Он создан по технологии стелс и вооружен до зубов. Его совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57 произвел фурор в СМИ и привлек внимание не только простых людей, но и специалистов. Настоящим эксклюзивом станет интервью его создателя. Второй герой программы — первый полностью электрический большой беспилотник «Орион». До этого момента он тоже был полностью засекречен. Сутки непрерывного полета на высоте 8 километров для этой машины обычное дело. Она умеет воевать. Наконец, следующей премьерой программы станет воздушный разведчик «Корсар» — единственный в стране беспилотник, который способен нести все виды полезных нагрузок от видео и фотоаппаратуры до метеорологических приборов и оружия. Кроме того, зрители увидят 5-тонного великана -пожарный беспилотник. А также узнают из какой ткани создают и в какой печи выпекают воздушных роботов
Источник: https://tvzvezda.ru/schedule/progra...323-1cpc.htm/20191027815-1J58b.html

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Бпла
  • Гвардеец Гвардеец
    30.10.1912:00:37

    В своё время довелось читать комментарий о Донбассе, так вот там автор оного, россиянин, делился тем что видел разные наши БПЛА летящие в сторону Донбасса, да такие, по его выражению, что дух захватывает, из чего я сделал заключение — что наши КБ, благодаря скакуасам, обкатывали на них в боевых условиях наши БПЛА

    #1168335
    • Нет аватара Инженер2015
      30.10.1914:44:26

      С70 посылать в Донбасс было бы безответственно…

      потеря такого аппарата грозила бы не только учечкой технологий

      она бы принесла и репутационный ущерб

      поэтому

      наши БПЛА летящие в сторону Донбасса

      это из области больных фантазий стран НАТО

      #1168360
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