«Крымтроллейбус» получил 44 новых автобуса
Предприятие «Крымтроллейбус» получило первые 44 новых автобуса марки «Лиаз» и «Кавз». В рамках реализации программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях Республики Крым и Севастополя до конца года «Крымтроллейбус» получит еще 97 газомоторных и дизельных автобусов для городского, пригородного и междугороднего сообщения.
Кроме того, до конца года предприятие получит 27 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Они будут курсировать по существующим маршрутам Симферополя и Ялты.
Автобусы ориентированы на перевозки маломобильных групп граждан, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС.
Источник: http://www.c-inform.info/news/id/80779
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