Самарский «Авиаагрегат» запустил участок модульной сборки станков с ЧПУ

© samgtu.ru

Самарское АО «Авиаагрегат» (входит в холдинг «Технодинамика Госкорпорации Ростех) запустило производство станков с ЧПУ фрезерной и токарной группы с программным управлением.

Участок крупноузловой (модульной) сборки станков создан в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Проект новой сборочной площадки разрабатывался в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ).

На церемонии открытия присутствовали потенциальные заказчики новой продукции, партнеры предприятия, представители вузов. Первые два комплекта оборудования, собранного на «Авиаагрегате», были переданы заказчику уже в ходе презентации новой площадки.

«Авиаагрегат» как один из крупнейших на сегодняшний день поставщиков авиационного оборудования и изделий военного назначения, получит возможность увеличить диверсификацию, наращивая долю гражданской продукции в общем объеме производства.

Пока завод освоил сборку двух самых востребованных групп станков — токарных и фрезерных с ЧПУ, которые составляют до 80 процентов оборудования металлообрабатывающих производств. Это модельные ряды: горизонтальный токарно-револьверный станок с ЧПУ (Prakt 1650P) и вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ (Prakt 850SL). Но совместно со сборкой станков возможна организация на «Авиаагрегате» сборочного производства типового автономного роботизированного комплекса для загрузки-выгрузки станков токарной и фрезерной групп с ЧПУ на базе роботов Fanuc.

© st.volga.news

Новый участок способен выпускать в год до 300 станков, но на предприятии уверены, что при хорошей загрузке здесь легко будет открыть и вторую сборочную очередь такой же мощности.