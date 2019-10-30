Уникальное судно для Байкала вышло на испытания

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К ходовым испытаниям приступил экологический танкер-бункеровщик «Георгий Москалев» проекта RT37. Об этом сообщает пресс-служба «Морского инженерного бюро», которое разрабатывало проект судна.

Уникальный «танкер-фабрика» создается Восточно-Сибирским речным пароходством для «Речводпути». Судно будет работать на Байкале. «Георгий Москалев» может не только собирать отходы, но и перерабатывать их. Сегодня на озере выполняет прием нефтесодержащих и сточных вод только станция комплексной переработки судовых отходов «Самотлор».

Основные характеристики судна проекта RT37: Длина — 51,60 м Ширина — 10,23 м Высота борта — 2,60 м. Дедвейт при осадке 1,8 м — около 280 тонн. Скорость при работе на двух двигателях по 261 кВт — 16,5 км/час (при контрактной 16,0 км/час). Экипаж — 7 человек (9 мест).