На Кунашире открыли асфальтированную автодорогу от райцентра до аэропорта

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На Кунашире открыли участок автодороги с твердым асфальтовым покрытием Южно-Курильск — аэропорт Менделеево. 23 километра. Но эту дорогу, по которой сегодня можно доехать спокойно до аэропорта всего за 20 минут, жители Кунашира ждали много лет.

30 лет назад на Кунашире начало работать специализированное предприятие по обустройству островных дорог. Директор строительной организации АО «Труд» на торжественной церемонии не зря сказал, что открытие асфальтированной автодороги до аэропорта — это настоящий праздник для всех местных жителей.

В планах в ближайшие годы асфальтирование автодороги между шикотанскими селами и обустройство дорог с твердым покрытием непосредственно в Крабозаводском и Малокурильском. На Кунашире строители АО «Труд» и южно-курильское ДРСУ продолжат работы по асфальтированию дороги до Головнино.

Продолжаются проектно-изыскательские работы по автодорогам Южно-Курильск — Горячий Пляж со строительством моста через реку Лесную, Южно-Курильск — Отрада, а также строительство дорог в райцентре по ул. 3 сентября со строительством моста через реку Серебрянку.

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