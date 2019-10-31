Балтфлот получил новейшие зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2»

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Новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» поступили на вооружение зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота, сообщила пресс-служба Балтфлота."Новые зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2″ прибыли в воинскую часть после успешно проведенных учений с боевой стрельбой на полигоне в Астраханской области. Для работы на новых комплексах личный состав зенитно-ракетного полка прошёл переподготовку в учебном центре города Ейска, после чего военнослужащие выполнили первые пуски ракет на полигоне Капустин Яр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боевой работы расчеты комплексов уничтожили несколько скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», которые запускались с разных направлений, и летящих на минимальных и максимальных высотах. В общей сложности, в тактических учениях с боевой стрельбой приняли участие около 200 военнослужащих, задействованы свыше 20 единиц специальной военной техники и вооружения.Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» (в арктической версии — «Тор-М2ДТ») — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны войск и объектов на уровне дивизионного звена в районах их сосредоточения, во время ведения боевых действий и на марше.Данный ЗРК способен защитить войска и объекты от вражеских самолетов, вертолетов, радиоуправляемых ракет, корректируемых и планирующих авиационных бомб, беспилотников и других элементов современного высокоточного оружия.