МРК «Охотск» проекта 22800 на СЗ «Море» на свежем воздухе

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Малый ракетный корабль «Охотск» проекта 22800 «Каракурт», построенный на судостроительном заводе «Море» (г. Феодосия, Крым), готовится к буксировке в г. Санкт-Петербург.

Малый ракетный корабль проекта 22800, шифр «Каракурт» — справка

Разработчик проекта — ЦМКБ «Алмаз»

Водоизмещение — 800 т

Длина — ок. 67 м

Ширина — ок. 11 м

Осадка — 4 м

Скорость — 30 уз

Дальность плавания — 2,5 тыс. миль

Вооружение — ракетный комплекс «Калибр-НК»; - артустановка АК-176МА — 1 комплект; - артустановка АК-630М — 2 штуки.