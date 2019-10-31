МРК «Охотск» проекта 22800 на СЗ «Море» на свежем воздухе
Малый ракетный корабль «Охотск» проекта 22800 «Каракурт», построенный на судостроительном заводе «Море» (г. Феодосия, Крым), готовится к буксировке в г. Санкт-Петербург.
Малый ракетный корабль проекта 22800, шифр «Каракурт» — справка
Разработчик проекта — ЦМКБ «Алмаз»
Водоизмещение — 800 т
Длина — ок. 67 м
Ширина — ок. 11 м
Осадка — 4 м
Скорость — 30 уз
Дальность плавания — 2,5 тыс. миль
Вооружение — ракетный комплекс «Калибр-НК»; - артустановка АК-176МА — 1 комплект; - артустановка АК-630М — 2 штуки.
Источник: https://vk.com/rusflot
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