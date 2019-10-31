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Фотофакты

МРК «Охотск» проекта 22800 на СЗ «Море» на свежем воздухе

 © vk.com

Малый ракетный корабль «Охотск» проекта 22800 «Каракурт», построенный на судостроительном заводе «Море» (г. Феодосия, Крым), готовится к буксировке в г. Санкт-Петербург.

Малый ракетный корабль проекта 22800, шифр «Каракурт» — справка

Разработчик проекта — ЦМКБ «Алмаз»

Водоизмещение — 800 т

Длина — ок. 67 м

Ширина — ок. 11 м

Осадка — 4 м

Скорость — 30 уз

Дальность плавания — 2,5 тыс. миль

Вооружение — ракетный комплекс «Калибр-НК»; - артустановка АК-176МА — 1 комплект; - артустановка АК-630М — 2 штуки.
Источник: https://vk.com/rusflot

22800, малый ракетный корабль, Феодосия, Море, Крым, няш-мяш
  • Иван Кротов Иван Кротов
    31.10.1915:48:27

    Не очень понимаю почему необходимо перегонять МКР из Крыма в Питер. В чем непреодолимые сложности организовать полный цикл установки оборудования в Крыму? Понятно что в 15 — 17 году сложно было, но вроде уже 5 лет прошло, организовать можно было.

    #1168573
    • Katamaran Katamaran
      31.10.1915:50:04

      Потому что завод под санкциями.

      #1168574
      • Иван Кротов Иван Кротов
        31.10.1915:52:17

        так там военное оборудование, какие там санкции

        #1168575
        • Katamaran Katamaran
          31.10.1915:59:18

          Завод под Пеллой. Пелла строит и много гражданских судов с иностранным оборудованием. У Пеллы свои мощности в Германии. Вспомните вопрос с турбинами Сименс. Не поставлять в Крым, но поставлять в остальную часть страны. Тут видимо та же логика.

          #1168576
      • Нет аватара Aleks
        31.10.1919:22:49

        Какой завод под санкциями? Что за чушь?

        Против Северодвинской Звездочки санкции введены только за одно включение в состав Общества Севастопольского морзавода…

        Против Пеллы же санкции не введены до сих пор…Не смотря на то что в ее фактическом филиале (как было первоначально предусмотрено) в Крыму строят боевые корабли…

        Ларчик тут просто открывается. Пелла-крупнейший покупатель американских силовых установок и другого оборудования…В частности на значительную часть буксиров из Отрадного устанавливаются силовые установки производства Caterpillar…

        Отредактировано: Aleks~19:41 31.10.19
        #1168611
    • A_SEVER A_SEVER
      31.10.1919:14:52

      Не очень понимаю почему необходимо перегонять МКР из Крыма в Питер.

      Контракт на строительство МРК у «Пеллы», которая арендует часть производственных цехов ССЗ «Море». Т.к. «Море» отдали концерну «Калашников», «Пелла» забирает МРК на свою основную площадку для последующей достройки.

      #1168610
      • Нет аватара Aleks
        31.10.1919:43:24

        Который как известно под санкциями с 2014 года и терять ему нечего.

        #1168617
  • Нет аватара Kramer
    31.10.1916:15:29

    А разве 2 АК-630м? Где обещанные Панцирь-м со второго корабля серии?

    #1168578
    • Katamaran Katamaran
      31.10.1916:37:42

      Это чисто справочная информация. Взял из одного из прошлых постов про 22800.

      #1168581
    • Oleg Borisov Oleg Borisov
      31.10.1919:56:08

      посмотрите внимательно, там как раз фундамент для панциря

      #1168621
  • seregin-s1 seregin-s1
    31.10.1919:45:41

    Буря, Охотск, Шквал — 1 ЗРАК «Панцирь-М» 1(8 ПУ ЗУР, 2×6 30 мм) (32 ЗУР 57Э6, 1000 выстрелов.

    #1168619
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