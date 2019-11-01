18-й в этом году Суперджет 100 совершил первый полет
1 ноября в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт для Аэрофлота имеет заводской номер 95197 и регистрацию 89133. Это уже 193-й взлетевший самолёт этого типа.
Даты первых полётов за 2019 год:
1. 16.01.19 95181 89135
2. 25.01.19 95180 89136
3. 06.02.19 95182 97016
4. 21.02.19 95183 97020
5. 11.03.19 95184 97011
6. 25.03.19 95185 89123
7. 05.04.19 95186 89124
8. 19.04.19 95187 97019
9. 28.05.19 95188 89125
10. 11.06.19 95189 89126
11. 21.06.19 95190 89127
12. 11.07.19 95191 89128
13. 18.07.19 95192 89129
14. 12.09.19 95193 89130
15. 24.09.19 95194 89131
16. 04.10.19 95195 89132
18. 01.11.19 96197 89133
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