Новый завод по производству косметики введен в эксплуатацию в ОЭЗ «Дубна»

© oezdubna.ru

31 октября в подмосковной Дубне сдан в эксплуатацию завод «Полекс Бьюти» по производству косметических средств. Резидент ОЭЗ «Дубна» намерен создать на новом автоматизированном предприятии порядка 40 рабочих мест.

Общие инвестиции в проект составят более 217 млн рублей. Оптовыми покупателями продукции резидента ОЭЗ «Дубна» будут дистрибьюторы и дилеры. Также потребителями косметики российского производства станут салоны красоты и специализированные магазины.

Резидентом ОЭЗ «Дубна» компания «Полекс Бьюти» стала в декабре 2016 года. Проект предусматривает создание на территории подмосковной особой экономической зоны высокотехнологичного предприятия по производству профессиональных косметических средств для волос. Для реализации проекта компания намерена возвести комплекс зданий общей площадью более 3 тыс. кв. метров.

Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса площадью свыше 1,9 тыс. кв. метров. Его строительство велось опережающими темпами. В июне 2017 года резидент приступил к подготовительным работам на левобережном участке ОЭЗ, в феврале 18-го была забита первая свая, а в августе этого года строительство завершилось.

В новом здании установлено необходимое инженерное и технологическое оборудование, завершены пуско-наладочные работы, компания активно ведет обучение персонала. До конца года здесь рассчитывают начать выпуск продукции. «Полекс Бьюти» рассчитывает занять значительную долю рынка профессиональной косметики для волос в России.