На «Адмиралтейских верфях» заложены две ДЭПЛ проекта 636.3 для ТОФ

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1 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» прошла торжественная церемония закладки двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России.

Подводным лодкам присвоены имена «Магадан» и «Уфа».

© nevnov.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение (надводное): 2350 тонн

Водоизмещение (подводное): 3100 тонн

Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м

Скорость (надводная): 17 узлов

Скорость (подводная): 20 узлов

Рабочая глубина погружения: 240 метров

Предельная глубина погружения: 350 метров

Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед

Автономность плавания: 45 суток

Экипаж: 57 человек

Проект ДЭПЛ разработан ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».