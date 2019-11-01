На «Адмиралтейских верфях» заложены две ДЭПЛ проекта 636.3 для ТОФ
1 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» прошла торжественная церемония закладки двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России.
Подводным лодкам присвоены имена «Магадан» и «Уфа».
Технические характеристики:
Водоизмещение (надводное): 2350 тонн
Водоизмещение (подводное): 3100 тонн
Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м
Скорость (надводная): 17 узлов
Скорость (подводная): 20 узлов
Рабочая глубина погружения: 240 метров
Предельная глубина погружения: 350 метров
Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед
Автономность плавания: 45 суток
Экипаж: 57 человек
Проект ДЭПЛ разработан ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».
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