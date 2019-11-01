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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Группа компаний «Пышка» открыла в Уфе молочный цех

 © agriculture.bashkortostan.ru

В Уфе ГК «Пышка» запустила цех по переработке молока. Официальное открытие нового производства состоялось 1 ноября.

Запуск молочного цеха ГК «Пышка» — это создание новой линейки молочной продукции, с широким ассортиментом — от молока до корота.

В компании сообщают, что натуральное молоко закупается в Бирском районе республики, у них для его перевозки уже есть свой молоковоз. Таким образом «Пышка» начинает выпуск очередного вида качественной и экологически чистой продукции, которую здесь обещают реализовывать по демократичной цене.

 © agriculture.bashkortostan.ru

 © agriculture.bashkortostan.ru

 © agriculture.bashkortostan.ru
Источник: https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/234204/

Башкирия, переработка молока
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