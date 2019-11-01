Тепличный комплекс «Новочебоксарский» открыт в Чувашии

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1 ноября в Чувашии состоялось открытие современного тепличного комплекса «Новочебоксарский».

Сегодня запущена первая очередь комплекса площадью 11 га. Инвестиции в проект составили 4 млрд рублей.

Тепличный комплекс расположен на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района в 8 км от Новочебоксарска.

В результате реализации проекта будет создано до 464 новых рабочих мест. На комплексе уже работает 150 человек.

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До конца 2020 года будет введна вторая очередь, полная стоимость комплекса составит 6,6 млрд рублей. При выходе на проектную мощность в 20 тысяч тонн овощей в год комплекс позволит более чем вдвое увеличить объём сегодняшнего производства овощей защищенного грунта в Чувашской Республике и обеспечивать население данной продукцией в течение круглого года. Также часть произведённой продукции пойдёт на экспорт.

Численность работающих достигнет 500 человек.

© pg21.ru

© fs01.cap.ru

© glava.cap.ru

© fs01.cap.ru

© pg21.ru