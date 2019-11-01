Тепличный комплекс «Новочебоксарский» открыт в Чувашии
1 ноября в Чувашии состоялось открытие современного тепличного комплекса «Новочебоксарский».
Сегодня запущена первая очередь комплекса площадью 11 га. Инвестиции в проект составили 4 млрд рублей.
Тепличный комплекс расположен на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района в 8 км от Новочебоксарска.
В результате реализации проекта будет создано до 464 новых рабочих мест. На комплексе уже работает 150 человек.
До конца 2020 года будет введна вторая очередь, полная стоимость комплекса составит 6,6 млрд рублей. При выходе на проектную мощность в 20 тысяч тонн овощей в год комплекс позволит более чем вдвое увеличить объём сегодняшнего производства овощей защищенного грунта в Чувашской Республике и обеспечивать население данной продукцией в течение круглого года. Также часть произведённой продукции пойдёт на экспорт.
Численность работающих достигнет 500 человек.
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01.11.1919:58:15
01.11.1920:12:27