«Росэлектроника» поставила солнечные батареи в Туву

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил фотоэлектрические солнечные модули отечественного производства на базе кристаллического кремния в Республику Тыва. Батареи обладают высокой прочностью для защиты от повреждений при воздействии града, снега, льда и ветра.

За счет низкого содержания оксидов железа, специального рельефа поверхности и высокой теплопроводности покрытия солнечные модули, разработанные Рязанским заводом металлокерамических приборов холдинга «Росэлектроника», обеспечивают повышенную выработку энергии. Мощность каждого солнечного модуля — 270 Вт.

Солнечные батареи высокой мощности могут применяться для освещения дорог и пешеходных переходов, строительства крупных сетевых станций, создания охранных и навигационных систем, в сельском хозяйстве для организации работ систем орошения и водоснабжения, а также электропитания ограждений.

Специальные разъемы и кабели позволяют легко монтировать модули, что сокращает затраты при установке, а также обеспечивает повышенную безопасность при эксплуатации.

По словам специалистов «Росэлектроники», использование «зеленой» энергетики — мировой тренд при создании «умных» городов. С каждым годом область применения солнечных батарей стремительно растет. В настоящее время емкость российского рынка составляет 600 МВт — это около 30 млрд рублей, а к 2022 году в связи с реализацией нацпроектов по модернизации городской среды она увеличится до 1330 МВт — 66,5 млрд рублей. Помимо серийных изделий, холдинг готов выпускать модули по индивидуальным проектам заказчиков.