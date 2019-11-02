Компания АО «НЗТА» модернизировала серийно выпускаемый топливный насос высокого давления

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Действующие требования к выбросам вредных веществ дизельных двигателей сельскохозяйственной техники в России в настоящее время: STAGE 2 и STAGE 3А с 20 декабря 2020 года.

Выполнение АО «НЗТА» действующих требований повлекло за собой модернизацию серийно выпускаемого топливного насоса высокого давления 4УТНИ-1111007-420.1, соответствующего устаревшим требованиям STAGE I.

В модернизированном топливном насосе с индексом 4УТНИ-1111007-420.1-2 изменена конструкция клапанной и плунжерной пары, а также в регулятор насоса добавлен узел антикорректора. Внедренные изменения позволяют дизельным двигателям с ТНВД 4УТНИ-1111007-420.1-2 соответствовать уровню STAGE 2.

В настоящее время модернизированные топливные насосы серийно поставляются на комплектацию завода-производителя дизельных двигателей.

Выполнение перспективных требований к выбросам вредных веществ STAGE 3А и выше, определяет необходимость применения в составе дизельных двигателей, специально разработанных для обеспечения этих целей, аккумуляторных или CR (COMMON RAIL) систем подачи топлива, позволяющих достигать высокие ≥ 200 МПа давления подачи топлива при одновременном использовании электронного управления параметрами топливоподачи.

По существу, CR системы подачи топлива, в совокупности с другими специально разработанными для этих целей системами двигателей и системами очистки отработавших газов транспортных средств, являются безальтернативным позволяющими выполнить перспективные требования к выбросам вредных веществ уровней STAGE IV и выше.

Компонентами CR систем подачи топлива являются: топливный насос высокого давления, электронно-управляемые форсунки подачи топлива в цилиндры двигателя, аккумуляторы, трубопроводы высокого давления, электронный блок управления системы, жгуты соединительных проводов, датчики системы.

Вместе с тем технические преимущества CR систем подачи топлива уравновешиваются наличием в их составе высокоточных — прецизионных механических компонентов определяющих чувствительность этих систем к типу применяемого топлива, качеству его фильтрации, качеству проведения технических обслуживаний в эксплуатации.

Эти компоненты практически не ремонтопригодны, в связи с чем, поддержание эксплуатации за пределами гарантийной наработки, обеспечивается проведением плановых технических обслуживаний только в условиях специализированных сервисных центров, оснащенных специальным диагностическим и регулировочным оборудованием с узловой заменой компонентов систем.

Кроме прецизионных механических компонентов CR системы имеют в своем составе электронные компоненты, основным из которых является электронный блок управления (ECU), что в целом определяет их высокую стоимость, влияющую на стоимость двигателя и транспортного средства.

Указанные обстоятельства, связанные с высокой стоимостью владения и отсутствием развитой сервисной инфраструктуры, препятствуют в настоящее время, во многих случаях, эффективному применению двигателей с CR системами, в большей степени в аграрном секторе, где традиционно используются техника, оснащенная двигателями с механическими системами подачи топлива.

Исходя из этого, с целью расширения возможностей потребителя при принятии решения о выборе транспортного средства с тем или иным двигателем, АО «НЗТА», традиционно поставляющее системы топливоподачи на рынок двигателей сельскохозяйственных тракторов, совместно с конечным производителем двигателей, провело комплекс НИОКР по достижению внедряемых в 2020 году на территории России и стран Евроазиатского союза норм выбросов вредных веществ экологического класса STAGE 3A, с применением при этом механических системы подачи топлива.

По результатам работ подтверждена возможность достижения указанных значений выбросов STAGE 3A на двигателе, укомплектованном системой одноступенчатого наддува. Такие двигатели оснащены системой промежуточного охлаждения наддувного воздуха, типа воздух-воздух, системой охлаждаемой рециркуляции отработавших газов (EGR) и надежной, доступной в техническом обслуживании и ремонте, состоящей из отечественных компонентов, имеющей преимущества по ценовым параметрам, системой подачи топлива серии «32», дополнительно укомплектованной встроенными электронными элементами системы управления рециркуляцией.

На Ногинском заводе топливной аппаратуры постоянно расширяется модельный ряд топливных насосов высокого давления. В этом году предстоят стендовые испытания нового топливного насоса 332М-3LDG.1 в составе дизельного двигателя MMZ-3LDTG.1. Конструкторской службе завода необходимо провести подбор различных компонентов насоса для обеспечения положительных результатов испытания.

Топливный насос 332М-3LDG.1 рядный, трехплунжерный, с механическим регулятором предназначен для оснащения трехцилиндровых дизельных двигателей семейства 3LD, отвечающих нормам экологического класса STAGE 3A. Дизельные двигатели семейства 3LD мощностью 35-42 л.с., четырёхтактные жидкостного охлаждения, предназначенные для установки на сельскохозяйственную, строительную, дорожную, коммунальную технику и дизель-генераторы.

Топливный насос высокого давления 332М-3LDG.1- собственная разработка Ногинского завода топливной аппаратуры. В конструкции насоса применяется традиционная механическая система подачи топлива, прецизионные детали оригинального исполнения. Материалы и комплектующие применяемые в ТНВД — 100% производства Союзного государства Россия и Беларусь. В текущем году первая партия топливных насосов 332М-3LDG.1 будет поставлена на конвейер завода-изготовителя дизельных двигателей для промышленной сборки.