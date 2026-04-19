По итогам 2025 года Иркутская область продемонстрировала рост несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Объём поставок продукции с высокой степенью переработки увеличился более чем на 7% по сравнению с показателями 2024 года. Благодаря положительной динамике регион поднялся на одну строчку в федеральном рейтинге, заняв седьмое место среди всех субъектов Российской Федерации.

Иркутская область прочно обосновалась в десятке регионов России по объёму экспорта. К 2030 году регион планирует увеличить объём экспорта до 12 миллиардов долларов, обеспечив рост экспорта несырьевых и неэнергетических товаров на 70%. Основной вклад в позитивную динамику внесло сразу несколько секторов экономики. Промышленные предприятия региона нарастили экспорт на 6,6% за счёт металлургической продукции, а отгрузки продукции агропромышленного комплекса за рубеж выросли на 88%, в основном за счёт экспорта масложировой продукции — на впечатляющие 85%.

В товарной структуре экспорта по-прежнему доминируют традиционные для региона позиции: продукция топливно-энергетического комплекса, алюминий и его сплавы, пиломатериалы и целлюлоза. В тройке товаров-лидеров по темпам роста оказались продукты переработки масличных культур. Экспорт жмыха и шрота (кроме соевого) вырос на 138%. Значительно увеличились отгрузки продукции металлообработки: прутков нелегированных горячекатаных (+119%) и алюминиевой проволоки (+83%). Также зарубежные покупатели стали активнее приобретать продукцию лесопромышленного комплекса иркутских предприятий (+66%), а также кабельную продукцию (+50%).

География поставок иркутских товаров продолжает расширяться. Ключевыми торговыми партнерами по-прежнему остаются Китай и Индия, также в десятку стран-лидеров входят Узбекистан, Турция, Киргизия и Монголия. Наибольший рост объёмов зафиксирован в торговле с Азербайджаном — рост более чем в два раза. Кроме того, в 2025 году Иркутская область сделала важный шаг в освоении новых рынков в странах Африканского континента. Экспортные контракты были заключены с партнерами из Республики Конго, Судана, Танзании и Мозамбика.

Таких успехов регион добился благодаря развитию крупных экономических проектов, Иркутский завод полимеров один из них. Нефтегазохимический завод в Усть-Куте является якорным предприятием для создания промышленного кластера, значимого не только для региона, но и для всей страны. Это позволит наладить глубокую переработку сырья на территории района и перейти к несырьевому неэнергетическому экспорту. Завод — первое в Восточной Сибири предприятие по производству полимеров, обеспеченное собственным сырьём.

В декабре 2024 года завод произвёл первые гранулы полиэтилена из привозного сырья. Основной объём пусконаладочных работ был завершён в апреле 2025 года . Сейчас завод вовсю работает и готовит оборудование к эксплуатации и выходу на проектную мощность — 650 тыс. тонн готовой продукции ежегодно. Ознакомиться с новым полимерным производством можно в репортаже иркутских журналистов.

Снабжает завод сырьём ООО «Усть-Кутский газоперерабатывающий завод» недавно удостоеный звания лауреата Премии Правительства Российской Федерации 2025 года в области качества. Усть-Кутский газоперерабатывающий завод, запущенный в эксплуатацию в 2018 году, стал важнейшим звеном в производственной цепочке Иркутской нефтяной компании. Предприятие мощностью 1,5 млн тонн в год осуществляет переработку нестабильного газового конденсата, поступающего с месторождений компании. Основная продукция завода — стабильный газовый конденсат и широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ). Именно ШФЛУ служит ценным сырьём для Иркутского завода полимеров (ИЗП).

Сухой Лог — ещё один крупный проект региона и новый центр российской золотодобычи. Недавно крупнейший производитель золота в России опубликовал производственные и финансовые результаты за второе полугодие и весь 2025 год. Генеральный директор компании охарактеризовал отчётный период как вход в «новый цикл роста», отметив рекордный объём инвестиций в размере $2,2 млрд. Общий объём производства золота на предприятиях «Полюса» превысил 80 тонн в 2025 году.

Активы «Полюс золото» находятся в Красноярском и Хабаровском краях, в республике Саха (Якутия), в Магаданской и Иркутской областях. При этом ключевым направлением капитальных вложений стал актив в Приангарье — это крупнейшее в России месторождения золота Сухой Лог. Компания завершила строительство объектов внешней энергетической инфраструктуры — подстанцию «Витим» и высоковольтную линию 220 кВ. Также были возведены первоочередные объекты внутренней инфраструктуры, необходимые для старта основной стройки нового ГОКа: склад ГСМ и первые общежития. Продолжаются работы по созданию вахтового посёлка, автодорог и объектов карьерной инфраструктуры. Кроме того, «Полюс» приступил к реконструкции логистической базы в Таксимо в соседней Бурятии и активно ведёт строительство моста через реку Витим в Бодайбо с привлечением государственного финансирования.

В рамках опытно-промышленной разработки (ОПР) месторождения объём добычи горной массы на Сухом Логе в 2025 году вырос на 41% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 14,5 млн м³. При этом среднее содержание золота в добытой руде увеличилось на 19%, до 1,19 г/т, благодаря вскрытию более богатых запасов. Значительный прирост объёмов горных работ был обеспечен расширением парка горнотранспортной техники.

Также «Полюс» сообщил о заключении контрактов на все основное технологическое оборудование для будущей золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) Сухого Лога, включая гирационные дробилки, мельницы полусамоизмельчения, шаровые мельницы, флотационное оборудование и мостовые краны высокой грузоподъёмности.

Тем временем добытая в рамках опытно-промышленной разработки руда Сухого Лога проходит испытания и перерабатывается на Вернинской ЗИФ, которая находится в 20 км от флагманского месторождения. В прошлом году Вернинская ЗИФ произвела 8,6 тонн золота — это самый высокий показатель в регионе. Помимо Сухого Лога, инвестиции были направлены на расширение действующих предприятий: интенсификацию вскрышных работ на Олимпиаде и строительство ЗИФ-5 на Благодатном в Красноярском крае, увеличение эффективности производства на Наталке в Магаданской области и в якутском Куранахе. Также продолжилась работа над перспективными проектами Чульбаткан в Хабаровском крае и Чертово Корыто, которое тоже находится в Бодайбинском районе Иркутской области.

РУСАЛ получил одобрение Главгосэкспертизы на корректировку проекта расширения Тайшетской анодной фабрики.

Компания РУСАЛ продолжает реализацию стратегии по углублению производственной цепочки и укреплению сырьевой независимости своих алюминиевых заводов. Ключевым звеном этого процесса является развитие мощностей по выпуску обожжённых анодов полного цикла. В рамках данного направления Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по обновлённой проектной документации, касающейся второго и третьего этапов строительства Тайшетской анодной фабрики (ТАФ).

Промышленный объект возводится на площадке анодного производства Тайшетского алюминиевого завода. Проектом предусмотрен полный технологический цикл: в составе фабрики будут функционировать анодное и прокалочное производства, а также специализированный утилизационный комплекс для обеспечения экологической эффективности. Проектная документация также охватывает вспомогательные и общезаводские объекты, включая необходимую инженерную и транспортную инфраструктуру.

Согласно скорректированному плану, по завершении второго и третьего этапов строительства максимальная производственная мощность фабрики по выпуску обожженных анодов достигнет 50% от полной проектной производительности, заложенной в концепцию полного развития Тайшетской анодной фабрики. В 2025 году объёмы производства ООО «РУСАЛ Анодная фабрика» составили почти 300 тысяч тонн анодов.

В Тайшетском районе благодаря вводу в эксплуатацию двух ключевых производств компании РУСАЛ — Тайшетского алюминиевого завода им. П.А. Столыпина (ТаАЗ) и Тайшетской анодной фабрики (ТАФ) — создано более 2,5 тысяч новых рабочих мест, 80% сотрудников ТаАЗа — жители Тайшета и района.

Современный технопарк строится на месте бывшего завода «Сибтепломаш» в Братске.

В Братске на месте завода отопительного оборудования строится масштабный технопарк — площадка для новых проектов, рабочих мест и экономического роста города.

В эпоху советской индустриализации в 1950-1960-е годы в Братске был построен завод отопительного оборудования который стал ключевым промышленным предприятием в городе. Уже в декабре 1973-го завод выпустил первые стальные панельные радиаторы, за ними последовали электромеханические топки, чугунная плавка, котел «Братск», мобильные котельные, теплообменники и целые системы отопления, подходящие для сурового климата Сибири и Дальнего Востока.

За два десятилетия роста завод активно оснащал оборудованием новые районы и предприятия региона. Однако 90-е принесли кризис: сокращение госзаказов и трудности со сбытом. Производство постепенно угасало, а в 2000-е полностью остановилось. Площадь в 98 тысяч квадратных метров на правом берегу осталась заброшенной. На протяжении многих лет территория завода ветшала: здания разрушались, оборудование демонтировали, а инфраструктура приходила в негодность.

В 2025 году компания «СтройПроектСервис» взяла на себя масштабный проект по восстановлению производства. Задача — не ремонт, а создание полноценного современного технопарка. Основными критериями выбора здания бывшего «Сибтепломаша» являлись большая территория, позволяющая реализовать практически любые планы по дальнейшему развитию, расположение непосредственно у федеральной автодороги А-331 «Вилюй» и небольшое расстояние до ВСЖД, а также техническая возможность прокладки газопровода для производственных нужд.

Так заброшенное предприятие начало оживать. Скоро здесь запустят производство металлоконструкций, мобильных вагон-домов и другой продукции. Уже на старте проект обеспечит 150 рабочих мест для жителей города. Сначала была проведена полная диагностика всех металлических конструкций, инженерных коммуникаций и участка. Разработан проект с упором на энергоэффективность и безопасность. Затем укрепили несущие элементы, обновили фасады и кровлю, смонтировав современные теплоизоляционные покрытия. Заменили системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции. Завершит работы создание инфраструктуры для резидентов: общие зоны, офисы, склады и технические помещения. В результате получится многофункциональное пространство для ведения новых проектов и бизнеса.

Помещения различного назначения. Складские и производственные обеспечены подъемными сооружениями (мостовыми кранами) грузоподъемностью от пяти до 32 тонн. Для каждого резидента будет обеспечен индивидуальный подход по условиям аренды, возможностям развития производства или иного вида бизнеса в зависимости от сферы деятельности

Заключён контракт на капитальный ремонт аэродромной инфраструктуры аэропорта Усть-Кута.

Контракт на проведение капитального ремонта аэродромной инфраструктуры аэропорта Усть-Кута заключили заказчик работ ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» и подрядчик МК ООО «ПЛАНУМ». Работы проведут за счёт федерального бюджета в рамках Федерального проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». На это выделено около 2,7 млрд рублей.

Аэропорт Усть-Кута имеет огромное значение для транспортной доступности северных территорий региона, как населённых пунктов, так и месторождений полезных ископаемых. Благодаря федеральной поддержке его аэродром — место, где идёт обслуживание самолётов и вертолётов, приведут в нормативное состояние. Это стало возможно благодаря совместной работе с Федеральным агентством воздушного транспорта и Иркутской нефтяной компанией, которая максимально заинтересована в развитии аэропорта Усть-Кута.

Проектная документация для проведения капитального ремонта получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Специалисты компании-подрядчика полностью восстановят бетонное основание взлётно-посадочной полосы. На ней, а также на рулёжной дорожке, перроне и местах стоянок воздушных судов уложат несколько слоев асфальтобетона. Общая площадь ремонтируемых покрытий составит 152,7 тыс. кв. м. Кроме того, запланирована модернизация светосигнального оборудования. Проведение капитального ремонта аэродрома позволит не только повысить безопасность полётов, но и расширить возможности аэропорта, обеспечив приём современных типов воздушных судов, включая реактивные самолеты Sukhoi Superjet, Embraer 170 и новые отечественные лайнеры. Согласно заключенному контракту, компания-подрядчик должна выполнить работы за три года. С её руководством достигнута договоренность, что основной их этап — ремонт взлетно-посадочной полосы — будет проведён этим летом.

В аэропорту Братска продолжается реконструкция аэродромной инфраструктуры.

Сейчас подрядчики заняты устройством малой рулёжной дорожки и водосточно-дренажной системы, а также установкой светосигнального оборудования взлётно-посадочной полосы. Ещё один этап реконстукции — расширение площадки разворота ВПП будет выполнен летом.

Ожидаемый эффект от предлагаемого комплекса мер — это плюс 580 млн рублей дополнительной выручки, рост на 97 тысяч пассажиров на субсидируемых направлениях и открытие 180 новых рабочих мест. Пассажиропоток аэропорта растёт все последние годы. За два года он вырос на 20%. Увеличена и частота выполненных рейсов по ключевым направлениям Братск — Новосибирск, Братск — Иркутск, а в 2025 году впервые за 17 лет стартовала программа полётов по маршруту Братск — Сочи.

Всего с 2023 года на масштабное обновление в рамках федерального проекта направлено 3 млрд рублей. В 2025 году в братском аэропорту ведён в эксплуатацию новый перрон, получено разрешение на новую спасательную станцию. Также аэропорт планирует реконструкцию пассажирского терминала.

Полезная площадь нового перрона почти 35 тысяч квадратных метров, а толщина армированного бетона — 62 сантиметра. С высоты 35 метров его освещают яркие светодиодные светильники. На новом перроне могут разместиться шесть средних самолётов или два крупных.

«Управляющая компания „Сибирские аэропорты“ занимается развитием авиагавани Братска два года и за это время здесь произошло немало позитивных изменений. Это и появление новых направлений, и введение новых сервисов для пассажиров, и проектирование современного аэровокзального комплекса. Обновлённый перрон также позволит улучшить качество услуг и повысить пропускную способность аэропорта.

Гигантский конструктор для капремонтов собрали на Усть-Илимской ГЭС.

Лего высотой пять метров появилось на Усть-Илимской ГЭС. Это далеко не арт-объект, а ноу-хау в проведении капитальных ремонтов. Гигантский конструктор, собранный на самой северной гидроэлектростанции Эн+, обеспечит полный доступ к узлам гидрогенератора, что позволит в максимально сжатые сроки обновить технологическое оборудование.

В основе инженерного решения, разработанного с нуля, — круговые леса. Уникальность комплекта заключается в создании рабочего пространства на высоте вдоль всей окружности статора генератора, выполненного в форме идеального круга диаметром 11 метров — это единая конструкция из легкосплавных настилов. Представленные на рынке типовые решения не позволяли создать необходимую форму лесов. Поэтому при ремонте гидрогенератора такую конструкцию пришлось бы частично разбирать для доступа к нужной части оборудования. И каждый раз это требовало бы больше времени, приходилось бы сталкиваться с различными рисками и внештатными ситуациями.

В новой же разработке все элементы откидные, гарантирующие максимально быстрый доступ к любой части гидрогенератора. Причем эту разработку можно адаптировать под ремонт всех 16-ти гидроагрегатов Усть-Илимской ГЭС, поскольку в конструкции предусмотрены регулировочные узлы.

Проект круговых лесов — это, по сути, новый стандарт ремонтов гидроэлектростанций. На памяти энергетиков такой подход в энергетике используется впервые. На Усть-Илимской ГЭС не просто закупили современное оборудование, а стали инициаторами создания такого производственного решения, которое выводит на совершенно другой, более качественный, уровень выполнение работ по модернизации, а с другой стороны — обеспечивает максимальную безопасность персонала во время капремонтов.

А следующее фото из Братска. Модернизация Братской ГЭС на финишной прямой , поэтому здесь начали приводить её вид в надлежащий вид.

На Братской ГЭС в апреле 2026 года начали сносить здание бывшего поста ГАИ. Старая постройка давно не используется, она пришла в негодность. И, что важнее, она частично закрывала собой уникальный исторический барельеф. Автор диптиха — скульптор Сергей Шапошников. Объект включен в перечень объектов культурного наследия Иркутской области. Теперь все жители и гости города смогут увидеть полностью монументальное панно „Покорение Ангары“, воспевающее подвиг первостроителей, чему нельзя не радоваться, особенно в преддверии 65-летнего юбилея Братской гидроэлектростанции.

В Ангарском городском округе началось строительство мусороперерабатывающего кластера.

В апреле ООО „РТ-НЭО Переработка отходов“ приступило к реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов отрасли — строительству современного мусороперерабатывающего кластера на территории Ангарского городского округа. Это очень значимый объект и для Ангарского городского округа, и для всей Иркутской области. 405 тысяч тонн переработки отходов в год, более 300 новых рабочих мест. Этот объект поможет обеспечить уменьшение захоронения отходов более чем на 50%.

В настоящее время проект прошёл ключевые подготовительные этапы: получено положительное заключение государственной экологической экспертизы и положительное решение Федеральной антимонопольной службы, подтверждено соответствие проектной документации требованиям ФАУ „Главгосэкспертиза России“, а также получено разрешение на строительство. На текущий момент начались работы по подготовке строительной площадки.

После запуска на предприятии будет производиться сортировка твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, переработка органической фракции методом компостирования, а также подготовка вторичных материальных ресурсов для дальнейшей переработки. Вторым этапом планируется создание экотехнопарка, который должен объединить местных производителей. В настоящий момент совместно с администрацией Иркутской области разрабатываются меры поддержки местных предпринимателей.

На Ольхоне построят радары нового поколения для мониторинга ближнего космоса.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый этап возведения антенных систем в местности Харикта на Ольхоне. Новые радары станут частью Национального гелиогеофизического комплекса. С помощью радаров ученые ИСЗФ СО РАН смогут с высокой точностью отслеживать влияние солнечной активности на земную ионосферу, навигацию и связь. Проект предусматривает создание на базе будущей Байкальской обсерватории двух мощных антенных комплексов —"Север» и «Юг». Эти инструменты позволят исследователям контролировать состояние среднеширотной и высокоширотной ионосферы.

Новое поколение отечественных радаров, которое разрабатывает Институт солнечно-земной физики, обладает повышенной чувствительностью к факторам солнечного ветра. Это крайне важно для изучения геомагнитных возмущений, которые напрямую влияют на стабильность работы современных технологических систем на Земле. Как отмечают эксперты, новый научный инструмент значительно расширит возможности мониторинга явлений в ближнем и дальнем космосе.

Помимо системы радаров будут построены радиотехнического и астрофизического оборудования на площадке системы радаров построят пункты высокоточной геодезической сети, здание управления, а также инженерно-технические коммуникации.

Иркутский Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук активно развивается и двигает отечественную науку вперёд, здесь строится нагревный стенд в Ангарске и новый Центр управления в Иркутске.

В Иркутской области создана новая особая экономическая зона «Берег Байкала».

Правительство Российской Федерации утвердило постановление о создании в городе Байкальске особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Берег Байкала». Новая ОЭЗ разместится на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), где промышленная деятельность полностью прекращена. Проект призван обеспечить поэтапное восстановление промплощадки и её интеграцию в современную туристско-рекреационную модель.

Работа по преобразованию и развитию Байкальска и непосредственно территории бывшего БЦБК является одним из приоритетов Правительства Иркутской области и госкорпорации ВЭБ.РФ. Была проведена масштабная работа по определению приоритетов при участии жителей города, вместе с крупными инвесторами сформированы конкретные проекты, сформирован мастер-план города. На его основе Правительством России утверждена программа развития города до 2040 года. Её реализация позволит трансформировать бывший промышленный город в экологически чистый центр туризма, отдыха и устойчивого развития.

После закрытия БЦБК стояли не только экологические, но и экономические задачи — территории нужны были новые рабочие места. Стало очевидно, что будущее Байкальска — это туризм. Уже действующая ОЭЗ «Ворота Байкала» подтвердила интерес инвесторов к этому направлению — почти все участки разобраны. Создание ещё одной ОЭЗ — это новый этап развития территории.

Определены пять первых потенциальных резидентов, готовых вложить средства в развитие территории. Компании планируют построить гостиничные комплексы, туристско-событийный кластер, яхтенную марину и ресторан. Совокупный объем частных инвестиций превысит 10 млрд рублей, будет создано около 600 новых рабочих мест, а совокупный объём налоговых отчислений превысит 3 млрд рублей.

Напомню, первая особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» была образована в Байкальске в 2007 году для стимулирования туристического направления. Сегодня в ней зарегистрировано 29 резидентов с общим объёмом инвестиций 15,6 млрд рублей; они намерены создать более тысячи рабочих мест. Инвесторы пользуются преференциями, включая льготное налогообложение. Новая ОЭЗ «Берег Байкала» станет ещё одним инструментом управляемого развития территории, позволяющим сочетать экономический рост с соблюдением строгих экологических требований Байкальской природной территории .

Иркутский «Фармасинтез» полностью модернизирует один из цехов.

АО «Фармасинтез» проведёт комплексную модернизацию цеха по производству твердых лекарственных форм на своем заводе в Иркутске в 2026 году. АО «Фармасинтез» работает в Иркутске с 1997 года и сегодня является одним из крупнейших в России производителей социально значимых лекарственных средств. Пять производственных цехов иркутской площадки выпускают препараты для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, онкологических заболеваний, вирусных гепатитов и других заболеваний. Предприятие входит в федеральный перечень системообразующих организаций российской экономики.

Важно, что предприятие не останавливается на достигнутом. Модернизация цеха по твердым формам позволит не только увеличить выпуск востребованных препаратов, но и создаст дополнительные рабочие места для жителей области. Модернизация затронет все элементы производства: от чистых помещений и систем вентиляции до технологического оборудования. Как пояснили на предприятии, основная задача реконструкции — обеспечение максимальной производительности за счёт использования новейшего оборудования. В результате модернизации мощность цеха возрастёт с текущих 300 тысяч до одного миллиона упаковок в год. Штат сотрудников будет расширен с 40 до 80 специалистов. Завершить работы и выйти на запуск производства планируется в конце текущего — начале следующего года.

Напомню, что в сентябре прошлого года на иркутской площадке «Фармасинтеза» состоялся запуск нового производства «Джинатэк ». Предприятие начало выпуск трёх наименований бронхолитиков для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких. Тогда же было заявлено о намерении поэтапно наращивать объемы, чтобы в пятилетней перспективе занять существенную долю рынка импортозамещающих препаратов этого профиля.

На модернизацию и развитие Мегетского лесопитомника в 2026 году из федерального бюджета направят 59,3 млн рублей.

Иркутская область получит 59,3 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию и развитие Мегетского лесопитомника в 2026 году. Финансирование выделено в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Средства пойдут на создание новой теплицы с полным комплектом оборудования и на модернизацию существующей теплицы.

Для обеспечения эффективного выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой будут приобретены автоматизированная система полива, автоматизированная система рециркуляции воздуха, оборудование для получения семян из шишек хвойных пород, оборудование для подготовки субстрата, оборудование для заполнения и засева кассет, оборудование для мойки кассет, комплект материалов для выращивания сеянцев. Модернизация позволит увеличить годовую производительность Мегетского лесопитомника по выращиванию сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой на пять миллионов штук. При использовании двухротационной схемы выращивания этот показатель может достичь 10 миллионов штук.

В теплицах Мегетского лесопитомника в 2025 году было выращено 73 миллиона сеянцев, из них 65 миллионов штук с закрытой корневой системой. При этом потребность в посадочном материале составляет 35 миллионов сеянцев. Таким образом, Иркутская область полностью обеспечена посадочным материалом.

В Иркутской области построят первый гибридный лайнер для Байкала.

Корпорация развития Иркутской области поддержит инвестиционный проект по строительству первого в России крупного пассажирского электрохода, который будет работать в акватории озера Байкал. Совет директоров КРИО одобрил выделение финансирования на создание сборочной площадки для судна. Проект реализует компания «ВодоходЪ» — крупнейший круизный оператор России. Для компании это не первый опыт работы на Байкале: с 2022 года здесь эксплуатируется построенное по заказу «Водохода» судно на воздушной подушке «Бирюса». Оно работает круглогодично и может передвигаться по воде, льду и снегу, открывая туристам самые труднодоступные уголки озера. Новый лайнер «Байкал» станет следующим шагом в развитии флота в Иркутской области.

Строительство электрохода будет вестись методом крупноузловой сборки: секции корпуса будущего лайнера уже изготавливают на Пермской судоверфи. Оттуда их доставят в Иркутскую область. Финальная сборка судна будет проводиться в поселке Ново-Разводная под Иркутском, где для этих целей «ВодоходЪ» построит временный ангар — эллинг. Именно отсюда готовый электроход отправится в свою первую навигацию по Байкалу.

Судно проекта «ТФРП 700» («Байкал») — это трёхпалубный теплоход, спроектированный специально для условий Байкала. Главная его особенность — гибридная энергетическая установка с электродвижением и системой накопления энергии. Три электродвигателя общей мощностью 1200 кВт позволят судну развивать скорость до 20 км в час. Использование электродвигателей минимизирует воздействие на хрупкую экосистему Байкала — снижаются вибрация, шум и выбросы в атмосферу. Длина судна составит почти 70 метров, ширина — 15,5 метра. Автономность плавания — до семи суток. По уровню сервиса лайнер будет соответствовать отелю категории пять звезд. На борту предусмотрены комфортабельные каюты разных категорий, ресторан с панорамным остеклением, кафе-бар, СПА-зона, детская игровая комната, смотровые площадки и солнечная палуба.

Стоимость строительства такого судна оценивается в 2,7 млрд рублей. Инвестиции в строительство временного эллинга составят 490 млн рублей, из которых 330 млн выделит Корпорация развития Иркутской области в виде займа на пять лет под 10% годовых. Строительство эллинга планируют завершить в 2026 году, затем начнется финальная сборка судна. Первый рейс нового байкальского лайнера ожидается в 2027-2028 годах. После этого будет приниматься решение о строительстве других судов.

В публикации использованы фото из открытых источников.

