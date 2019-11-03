С начала года в Ивановской области введено в оборот 2,5 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель

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В регионе продолжается ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель. По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день обработано 2,5 тыс. гектаров пашни из запланированных на этот год 6 тыс. гектаров. Работа по вводу земель в оборот будет продолжаться вплоть до зимы.

Активными темпами работы ведутся в 14 районах области. Более 40 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств вводят неиспользуемые земли в сельхозоборот. Самые большие площади — в Юрьевецком и Лухском районах, в этом году там введут порядка одной тысячи гектаров и 700 гектаров, соответственно.

Как рассказал генеральный директор АО «Вергуза» Виктор Дормидонтов, в хозяйстве в этом году уже введено в оборот 60 гектаров земли в Ивановском районе и 250 гектаров — в Гаврилово-Посадском районе. Стоит задача — до конца года ввести еще 10 гектаров в Ивановском районе. Обработка залежных земель в «Вергузе» проводится прицепной мелиоративной бороной.

В планах на следующий год — ввести в Ивановской области в оборот порядка 8 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель.

До конца 2025 года предстоит ввести в сельскохозяйственный оборот порядка 150 тыс. гектаров неиспользуемой пашни. Программа по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель с государственной поддержкой реализуется в регионе с 2018 года. В прошлом году введено 3,4 тыс. гектаров. Субсидии предоставляются в размере 30% от фактических затрат. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители должны провести культуртехнические работы, необходимые для приведения земельного участка в состояние, пригодное для возделывания сельскохозяйственных культур.