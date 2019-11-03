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Судостроение и судоходство

НПО «Аврора» представило мостиковую систему для фрегатов проекта 22350

 © flotprom.ru

НПО «Аврора» представило на IX Международном военно-морском салоне новую мостиковую систему для фрегатов проекта 22350. Разработчики учли пожелания экипажей действующих кораблей ВМФ, рассказал руководитель группы программирования НПО «Аврора» Валерий Утин.

По его словам, на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков» стоит другая мостиковая система.При этом серийные фрегаты этого типа получат новую.

Технические средства управления фрегатами проекта 22350 интегрированы в единую сеть, куда входит и мостиковая система.

 © flotprom.ru

https://www.avrorasystems.com/ru/public/pressroom/news/92548/
Источник: https://flotprom.ru/2019/%D0%9C%D0%B2%D0%BC%D1%8126/

НПО Аврора, проект 22350
  • Нет аватара yaapelsinko
    03.11.1909:07:26

    Да это же топовое геймерское кресло!

    #1169036
  • Нет аватара astro911
    03.11.1910:50:53

    1. Парные пульты справа и слева от центрального являются угловыми. Я не вижу варианта комфортной работы за этим пультами без задевания соседей локтями. Исходя из стандартного размера клавиатуры на пульте, на каждое место приходится не более 80 см. Человек на крайнем кресле будет сидеть на угле и еле дотягиваться до трэкбола управления.

    2. Спорен вариант установки электропривода на главное кресло. Это важно технологически? Поставьте все пять пультов таким образом.

    3. Единый комплекс менее надежен разнесённого. Я бы поставил пять отдельных модульных пультов, чтобы в случае ЧП не вышел из строя весь комплекс управления. Так и места больше для вахты бы получилось и ремонт с профилактикой обеспечить удобнее.

    #1169049
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