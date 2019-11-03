НПО «Аврора» представило мостиковую систему для фрегатов проекта 22350
НПО «Аврора» представило на IX Международном военно-морском салоне новую мостиковую систему для фрегатов проекта 22350. Разработчики учли пожелания экипажей действующих кораблей ВМФ, рассказал руководитель группы программирования НПО «Аврора» Валерий Утин.
По его словам, на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков» стоит другая мостиковая система.При этом серийные фрегаты этого типа получат новую.
Технические средства управления фрегатами проекта 22350 интегрированы в единую сеть, куда входит и мостиковая система.
https://www.avrorasystems.com/ru/public/pressroom/news/92548/
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