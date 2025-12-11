В Мценске завершилась реконструкция металлургического завода «АВРОРА»
В Мценске (Орловская область) 10 декабря открыли обновлённое производство на «АВРОРЕ». Суть реконструкции заключалась в технологическом перевооружении.
Технологическое обновление предприятия позволило кардинально повысить производительность труда. Главным событием стал ввод в эксплуатацию анодной медеплавильной печи отечественного производства, работающей в комплексе с анодоразливочной машиной. В результате — в три раза увеличилась переработка медного лома и черновой меди. Также был установлен новый конвертер, вдвое увеличивший мощность по переработке печатных плат — до 8 тыс. тонн в год.
ООО «НПО АВРОРА» является одним из ключевых резидентов ТОР «Мценск» с 2019 года. Предприятие занимается переработкой электронного и электротехнического лома, отходов горнодобывающей промышленности, медного лома с максимальным извлечением металлов, включая драгоценные. Запуск производства состоялся в 2021 году, а в ноябре 2025 года был завершён этап расширения. Объём инвестиций в проект достиг 9 млрд рублей, было создано 456 рабочих мест.
