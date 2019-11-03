Парки и набережные наших городов. Обзор

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В Надыме открыли обновлённую набережную

21 октября в Надыме Ямало-Ненецкого округа после реконструкции открыли городскую набережную на озере Янтарном.

Теперь береговая линия «одета» в брусчатку и гранит, здесь появились ограждения, обустроены спуски к воде, архитектурные формы, клумбы для растений. По периметру двухъярусной набережной предусмотрено освещение, расположены зоны для отдыха со скамейками.

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Прибрежная территория благоустроена впервые за сорок лет — изначально объект строился не для досуга, а для укрепления берега и защиты близлежащих жилых домов от подтоплений. Реконструкцию проводила подрядная организация «Запсибгазпром-газификация», работы велись круглосуточно.

В дальнейших планах продолжить благоустройство и преобразить еще свыше километра береговой линии Янтарного

Кроме этого строители провели укрепление берега.

В Санкт-Петербурге с нуля создали Малый и Большой Ильинские сады

На Пороховых разбили Малый и Большой Ильинские сады. Несмотря на то что названия они носят много лет, по факту это были пустыри, на которые заезжали машины ради пикников.

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Малый Ильинский сад расположен между Ильинской слободой, реками Лубьей и Охтой. Большой Ильинский — между Охтой, улицей Потапова и шоссе Революции. Названы они по Ильинской церкви, расположенной рядом. Малый Ильинский фактически представлял собой пустырь, а в Большом Ильинском можно было обнаружить тропинки.

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Летом 2019 года начались работы по превращению обоих садов в полноценные зеленые зоны. Заказчиком была администрация Красногвардейского района. Там, по наблюдениям «Канонера», проложили мощеные и насыпные дорожки, сделали деревянные площадки на берегу со скамейками и лежаками. В центре поместили детскую и спортивную площадки, а также навес.

В Дивногорске открыли набережную Енисея

В Дивногорске 29 октября состоялось открытие обновлённой набережной имени В.И. Ленина. Она построена на том месте, где в 1888 году обосновались первые поселенцы и где была заложена первая улица города.

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В результате проведения работ на набережной установили новую систему освещения, удобные скамейки и качели, игровые площадки со специальным прорезиненным покрытием, деревянные настилы и спуск к воде. А также построили информационный центр.

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Стоимость работ составила 76 млн рублей.

В Карелии открылся новый парк

26 октября в Суоярви Карелии открылся новый городской парк «Сувилахти».

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Расположение парка выбрано не случайно. На этом месте ранее было местечко Сувилахти, здесь рождался город Суоярви.

Идея проекта состоит в особенности ландшафта и уникальности территории на границе двух культур, финской и карельской. В парке работают исторические и игровые зоны, амфитеатр, детская площадка, павильоны, беседки, арт-объекты «Волны времени», «Мир» и «Суоярвская рыбка».

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Городской объект обошелся федеральному бюджету в 30 миллионов рублей.

В Дзержинске открылся новый скейт-парк

Возле МБУ «ФОК» Дзержинска Нижегородской области построили скейт-парк. Комплекс состоит из 29 фигур — как для начинающих спортсменов, так и для тех людей, кто занимается этим видом спорта не первый год.

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Скейт-парк представляет собой специально подготовленный комплекс горок повышенной сложности, состоящий из серии различных фигур и трамплинов разного уровня сложности, рейлы и грани, которые использует спортсмен при выполнении различных элементов скольжения, финтов и трюков в прыжке.

Средства на возведение объекта были выделены из бюджета Нижегородской области. Скейт-парк работает ежедневно с 8-00 до 22-00.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области в 2019 году планируется создать шесть скейт-парков. Общая сумма их финансирования составит 30 млн рублей.

Новый благоустроенный парк и мемориал участникам Великой Отечественной войне 3 сентября открылся в селе Великий Враг Кстовского района Нижегородской области

Благоустройство парка шло в 2 этапа. В 2018 году на его преображение из федерального, областного и местного бюджетов был выделено 1 млн рублей. В 2019 ещё 2 млн. Также 1 млн рублей был выделен на создание мемориала великовражцам — участникам Великой Отечественной войны.

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В рамках благоустройства территорию мемориала очистили от поросли, выложили дорожки из брусчатки, установили светильники, камеры видеонаблюдения, лавочки и урны. Также было проведено озеленение парка. Там высадили более 100 деревьев и кустарников. Появился спортивный и игровой инвентарь для взрослых и детей.

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Всего в Нижегородской области в 2019 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 миллиардов рублей.

В четырех селах Волгоградской области открылись новые парки

На этой неделе завершились работы по благоустройству сразу четырех центральных усадеб сельских поселений региона.

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Новые парки появились в поселке Нежинском и хуторе Гурово Ольховского района, селе Черебаево Старополтавского района, хуторе Приморском Калачевского района.

Специалисты обустроили пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, а также установили лавочки, смонтировали системы освещения, видеонаблюдения и полива, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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А в селе Черебаево установили не только малые архитектурные формы, но и построили летнюю сцену и фонтан.

С 2016 году сельские поселения Волгоградской области могут получить по 3 млн рублей на благоустройство центральных усадеб. За пять лет этой возможностью уже воспользовались 220 населенных пунктов.

В восьми парках Подмосковья установили новые детские игровые комплексы

Площадки уже появились в парке «Костино» в Королеве, Центральном парке Реутова, парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, в парке культуры и отдыха «Сказочный» в Красногорске и в парке «Дубки» в поселении Калининец в Нарво-Фоминском округе, а также в парках «Пестовский», «Заречная» и «Никольско-Архангельский» в Балашихе.

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Под областную программу для парков разработано несколько концепций площадок — «Остров», «Джунгли», «Космос», «Созвездие», «Молекула», «Атом». Они подбираются в соответствии с ландшафтом в зоне размещения.

© krasnogorsk-adm.ru

Так, площадка «Остров» — одна из 11 детских площадок, которые появятся в этом году. По ее территории будет «протекать» река из акрила с островками-батутами. На берегах расположат мини-скалодром. Здесь же разместятся различные горки и качели.

© krasnogorsk-adm.ru

«Свои дополнения в концепцию площадки смогли внести сами жители муниципалитета во время общественных обсуждений, которые прошли в мае в парках», — отметил Хайкин.

© krasnogorsk-adm.ru

В этом году впервые вместе с родителями элементы игровых зон выбирали дети.

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Кроме 11 игровых комплексов в парках в Подмосковье в 2019 году планируется установить не менее 213 современных детских площадок в дворовых территориях.

Новый фонтан открыли в Волоколамском округе

У территории спортивного комплекса «Лама» в Волоколамском городском округе запустили новый плоскостной фонтан с подсветкой, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

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У спорткомплекса установили столики, реорганизовали пешеходную структуру. Перед площадью ФОКа установили входную группу из металлических элементов. Дополнительно организовали места для отдыха со скамейками и урнами, обновили детскую игровую площадку, скоро установят опоры освещения. Также появились дополнительные парковочные места вблизи площади.

В пресс-службе отметили, что в Волоколамском городском округе в этом году благоустроили территорию у железнодорожного вокзала.

Здесь появились места собрания и ожидания пассажиров, установили малые архитектурные формы, скамейки, урны, оборудовали освещение и заменили покрытие мощения.

В селе Кленовском Новой Москвы открыли парк

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов открылся 18-й по счёту парк. Новая зона отдыха на природе появилась в старинной усадьбе в селе Кленово.

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На участке 2,2 га провели несколько этапов благоустройства. Специалисты установили удобные лавочки, обустроили две детские и одну спортивную площадку, оборудовали сцену и трибуны для зрителей в зеленом театре, провели освещение, озеленили территорию.

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Работы по благоустройству парка будут продолжены.

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В Крымском районе Краснодарского края открыты две общественные территории

Реконструирован парк и дворовая территория четырех многоквартирных домов в Крымске.

Работы проведены по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

© admkrai.krasnodar.ru

На реконструкцию парка было выделено более 39 млн рублей. На площади более двух гектаров установлены три фонтана, фонари, лавочки, благоустроены детские и спортивная площадка, заменено асфальтовое покрытие, отремонтирована беседка. Кроме того, обустроена парковка и высажено 120 деревьев и 500 кустарников.

На реконструкцию дворовой территории четырех многоквартирных домов в городе было выделено более 18 млн рублей.

© admkrai.krasnodar.ru

Здесь заасфальтированы хозяйственные зоны и парковочные карманы, отремонтированы проезды, размещены детские игровые площадки с качелями и песочницами, установлены скамейки.

Это уже четвертый объект в муниципалитете, который благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды».

© admkrai.krasnodar.ru

Сообщение подготовлено вместе с Human RS

http://kanoner.com/2019/10/04/164006/

http://divnogorsk-adm.ru/novosti/item/6393-otkrytie-obnovlennoj-naberezhnoj

https://ptzgovorit.ru/news/v-suoyarvi-otkrylsya-novyy-gorodskoy-park-suvilahti

http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/otkrilsya-novij-skejt-park/78924105/

https://government-nnov.ru/?id=240693

https://vpravda.ru/obshchestvo/v-chetyreh-selah-volgogradskoy-oblasti-otkrylis-novye-parki-75555/

https://riamo.ru/article/388462/v-vosmi-parkah-podmoskovya-ustanovili-unikalnye-detskie-igrovye-kompleksy.xl

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn-obrazovaniya/volokolamskii-gorodskoi-okrug/novyi-fontan-otkryli-v-volokolamskom-okruge

https://www.mos.ru/news/item/61638073/

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/506399/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews