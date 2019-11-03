Парки и набережные наших городов. Обзор
В Надыме открыли обновлённую набережную
21 октября в Надыме Ямало-Ненецкого округа после реконструкции открыли городскую набережную на озере Янтарном.
Теперь береговая линия «одета» в брусчатку и гранит, здесь появились ограждения, обустроены спуски к воде, архитектурные формы, клумбы для растений. По периметру двухъярусной набережной предусмотрено освещение, расположены зоны для отдыха со скамейками.
Прибрежная территория благоустроена впервые за сорок лет — изначально объект строился не для досуга, а для укрепления берега и защиты близлежащих жилых домов от подтоплений. Реконструкцию проводила подрядная организация «Запсибгазпром-газификация», работы велись круглосуточно.
В дальнейших планах продолжить благоустройство и преобразить еще свыше километра береговой линии Янтарного
Кроме этого строители провели укрепление берега.
В Санкт-Петербурге с нуля создали Малый и Большой Ильинские сады
На Пороховых разбили Малый и Большой Ильинские сады. Несмотря на то что названия они носят много лет, по факту это были пустыри, на которые заезжали машины ради пикников.
Малый Ильинский сад расположен между Ильинской слободой, реками Лубьей и Охтой. Большой Ильинский — между Охтой, улицей Потапова и шоссе Революции. Названы они по Ильинской церкви, расположенной рядом. Малый Ильинский фактически представлял собой пустырь, а в Большом Ильинском можно было обнаружить тропинки.
Летом 2019 года начались работы по превращению обоих садов в полноценные зеленые зоны. Заказчиком была администрация Красногвардейского района. Там, по наблюдениям «Канонера», проложили мощеные и насыпные дорожки, сделали деревянные площадки на берегу со скамейками и лежаками. В центре поместили детскую и спортивную площадки, а также навес.
В Дивногорске открыли набережную Енисея
В Дивногорске 29 октября состоялось открытие обновлённой набережной имени В.И. Ленина. Она построена на том месте, где в 1888 году обосновались первые поселенцы и где была заложена первая улица города.
В результате проведения работ на набережной установили новую систему освещения, удобные скамейки и качели, игровые площадки со специальным прорезиненным покрытием, деревянные настилы и спуск к воде. А также построили информационный центр.
Стоимость работ составила 76 млн рублей.
В Карелии открылся новый парк
26 октября в Суоярви Карелии открылся новый городской парк «Сувилахти».
Расположение парка выбрано не случайно. На этом месте ранее было местечко Сувилахти, здесь рождался город Суоярви.
Идея проекта состоит в особенности ландшафта и уникальности территории на границе двух культур, финской и карельской. В парке работают исторические и игровые зоны, амфитеатр, детская площадка, павильоны, беседки, арт-объекты «Волны времени», «Мир» и «Суоярвская рыбка».
Городской объект обошелся федеральному бюджету в 30 миллионов рублей.
В Дзержинске открылся новый скейт-парк
Возле МБУ «ФОК» Дзержинска Нижегородской области построили скейт-парк. Комплекс состоит из 29 фигур — как для начинающих спортсменов, так и для тех людей, кто занимается этим видом спорта не первый год.
Скейт-парк представляет собой специально подготовленный комплекс горок повышенной сложности, состоящий из серии различных фигур и трамплинов разного уровня сложности, рейлы и грани, которые использует спортсмен при выполнении различных элементов скольжения, финтов и трюков в прыжке.
Средства на возведение объекта были выделены из бюджета Нижегородской области. Скейт-парк работает ежедневно с 8-00 до 22-00.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области в 2019 году планируется создать шесть скейт-парков. Общая сумма их финансирования составит 30 млн рублей.
Новый благоустроенный парк и мемориал участникам Великой Отечественной войне 3 сентября открылся в селе Великий Враг Кстовского района Нижегородской области
Благоустройство парка шло в 2 этапа. В 2018 году на его преображение из федерального, областного и местного бюджетов был выделено 1 млн рублей. В 2019 ещё 2 млн. Также 1 млн рублей был выделен на создание мемориала великовражцам — участникам Великой Отечественной войны.
В рамках благоустройства территорию мемориала очистили от поросли, выложили дорожки из брусчатки, установили светильники, камеры видеонаблюдения, лавочки и урны. Также было проведено озеленение парка. Там высадили более 100 деревьев и кустарников. Появился спортивный и игровой инвентарь для взрослых и детей.
Всего в Нижегородской области в 2019 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 миллиардов рублей.
В четырех селах Волгоградской области открылись новые парки
На этой неделе завершились работы по благоустройству сразу четырех центральных усадеб сельских поселений региона.
Новые парки появились в поселке Нежинском и хуторе Гурово Ольховского района, селе Черебаево Старополтавского района, хуторе Приморском Калачевского района.
Специалисты обустроили пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, а также установили лавочки, смонтировали системы освещения, видеонаблюдения и полива, сообщили в пресс-службе администрации региона.
А в селе Черебаево установили не только малые архитектурные формы, но и построили летнюю сцену и фонтан.
С 2016 году сельские поселения Волгоградской области могут получить по 3 млн рублей на благоустройство центральных усадеб. За пять лет этой возможностью уже воспользовались 220 населенных пунктов.
В восьми парках Подмосковья установили новые детские игровые комплексы
Площадки уже появились в парке «Костино» в Королеве, Центральном парке Реутова, парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, в парке культуры и отдыха «Сказочный» в Красногорске и в парке «Дубки» в поселении Калининец в Нарво-Фоминском округе, а также в парках «Пестовский», «Заречная» и «Никольско-Архангельский» в Балашихе.
Под областную программу для парков разработано несколько концепций площадок — «Остров», «Джунгли», «Космос», «Созвездие», «Молекула», «Атом». Они подбираются в соответствии с ландшафтом в зоне размещения.
Так, площадка «Остров» — одна из 11 детских площадок, которые появятся в этом году. По ее территории будет «протекать» река из акрила с островками-батутами. На берегах расположат мини-скалодром. Здесь же разместятся различные горки и качели.
«Свои дополнения в концепцию площадки смогли внести сами жители муниципалитета во время общественных обсуждений, которые прошли в мае в парках», — отметил Хайкин.
В этом году впервые вместе с родителями элементы игровых зон выбирали дети.
Кроме 11 игровых комплексов в парках в Подмосковье в 2019 году планируется установить не менее 213 современных детских площадок в дворовых территориях.
Новый фонтан открыли в Волоколамском округе
У территории спортивного комплекса «Лама» в Волоколамском городском округе запустили новый плоскостной фонтан с подсветкой, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.
У спорткомплекса установили столики, реорганизовали пешеходную структуру. Перед площадью ФОКа установили входную группу из металлических элементов. Дополнительно организовали места для отдыха со скамейками и урнами, обновили детскую игровую площадку, скоро установят опоры освещения. Также появились дополнительные парковочные места вблизи площади.
В пресс-службе отметили, что в Волоколамском городском округе в этом году благоустроили территорию у железнодорожного вокзала.
Здесь появились места собрания и ожидания пассажиров, установили малые архитектурные формы, скамейки, урны, оборудовали освещение и заменили покрытие мощения.
В селе Кленовском Новой Москвы открыли парк
На территории Троицкого и Новомосковского административных округов открылся 18-й по счёту парк. Новая зона отдыха на природе появилась в старинной усадьбе в селе Кленово.
На участке 2,2 га провели несколько этапов благоустройства. Специалисты установили удобные лавочки, обустроили две детские и одну спортивную площадку, оборудовали сцену и трибуны для зрителей в зеленом театре, провели освещение, озеленили территорию.
Работы по благоустройству парка будут продолжены.
В Крымском районе Краснодарского края открыты две общественные территории
Реконструирован парк и дворовая территория четырех многоквартирных домов в Крымске.
Работы проведены по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
На реконструкцию парка было выделено более 39 млн рублей. На площади более двух гектаров установлены три фонтана, фонари, лавочки, благоустроены детские и спортивная площадка, заменено асфальтовое покрытие, отремонтирована беседка. Кроме того, обустроена парковка и высажено 120 деревьев и 500 кустарников.
На реконструкцию дворовой территории четырех многоквартирных домов в городе было выделено более 18 млн рублей.
Здесь заасфальтированы хозяйственные зоны и парковочные карманы, отремонтированы проезды, размещены детские игровые площадки с качелями и песочницами, установлены скамейки.
Это уже четвертый объект в муниципалитете, который благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды».
Сообщение подготовлено вместе с Human RS
http://kanoner.com/2019/10/04/164006/
http://divnogorsk-adm.ru/novosti/item/6393-otkrytie-obnovlennoj-naberezhnoj
https://ptzgovorit.ru/news/v-suoyarvi-otkrylsya-novyy-gorodskoy-park-suvilahti
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/otkrilsya-novij-skejt-park/78924105/
https://government-nnov.ru/?id=240693
https://vpravda.ru/obshchestvo/v-chetyreh-selah-volgogradskoy-oblasti-otkrylis-novye-parki-75555/
https://riamo.ru/article/388462/v-vosmi-parkah-podmoskovya-ustanovili-unikalnye-detskie-igrovye-kompleksy.xl
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn-obrazovaniya/volokolamskii-gorodskoi-okrug/novyi-fontan-otkryli-v-volokolamskom-okruge
https://www.mos.ru/news/item/61638073/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/506399/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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