Группа «Илим» завершила проект по модернизации картонного производства в Сибири

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Группа «Илим» в рамках масштабной инвестиционной программы по развитию действующих и созданию новых мощностей завершила модернизацию картонного производства в Братске (Иркутская область). Объем инвестиций в проект составил более 120 млн долларов. В октябре на комбинате начались пуско-наладочные работы. Результатом реализации проекта станет увеличение выпуска картона на 50% - с 198 тысяч тонн до 300 тысяч тонн в год.

Масштабной модернизацией была охвачена вся технологическая цепочка картонного производства — от варки целлюлозы до упаковки готовой продукции. Ключевыми партнерами по проекту выступили компании GLV, PMP Group, Andritz. Обновленное производство картона по составу оборудования, применяемым технологиям и уровню автоматизации управления и контроля соответствует стандартам ведущих мировых предприятий лесной промышленности.