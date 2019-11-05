Высокий урожай в Подмосковье: труд крестьянина против погоды

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Нынешний год нельзя назвать легким для аграриев Московской области: из-за неблагоприятных погодных условий серьезно пострадали озимые культуры.

И все же аграриям есть чем гордиться.

Зерновые

Аграрии предрекали в этом году потери урожая зерновых и зернобобовых культур. В мае и июне стояла сухая жаркая погода, и растениям в фазе активной вегетации не хватало влаги. А в период массовой уборки установились холодные и дождливые дни, осложнявшие работу в полях. Достичь показателей прошлого года (а это 369,3 тысячи тонн зерновых) планировали за счет увеличения посевной площади.

Однако теплая погода вернулась, и результат превзошел ожидания: собрали 408,3 тысячи тонн зерна при средней урожайности 27,6 центнеров с гектара.

В числе передовых муниципалитетов по урожаю пшеницы и ячменя оказались Зарайск, Серебряные Пруды и Луховицы.

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Рекордный сбор картофеля

Благодаря летним осадкам клубни набрали массу, а теплые и сухие осенние дни позволили собрать рекордный урожай: 428 тысяч тонн (на 18% больше, чем в 2018 году, когда собрали 360 тыс. тонн). Причем работы на полях продолжаются, и в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассчитывают на итоговый результат в 434 тысячи тонн.

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Урожайность «второго хлеба» составляет 321 центнер с гектара. В 2018 году урожайность картофеля составляла 241 центнер с гектара.

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Овощи открытого грунта

С урожаем моркови повезло меньше: эти корнеплоды набирают массу в первой половине лета, и им осадков не хватило. Однако аграрии в этом году повысили показатели более чем в полтора раза.

В целом по выращиванию овощей в открытом грунте Подмосковье оказалось на первом месте в Центральном федеральном округе с показателем более 300 тысяч тонн.

Тепличное хозяйство

Валовый сбор тепличных овощей — томатов, огурцов, перца, баклажанов и других — за 9,5 месяцев составил более 66 тысяч тонн. Это на 5,7% выше урожая прошлого года.

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Сбор в крупных теплицах Подмосковья составил:

«Агрокультура Групп» — 43 тыс. тонн (г.о. Кашира)

«Иванисово» — 16,7 тыс. тонн (г.о. Электросталь)

«Луховицкие овощи» — 4,7 тонн (г.о. Луховицы)

«Аграрное» — 1,7 тыс. тонн (г.о. Орехово-Зуево)

«Матвеевское» — 1,8 тыс. тонн (г.о. Одинцово)

«Агроном» — 750 тонн (г.о. Одинцово)

В конце этого года в Электростали будет введён в эксплуатацию новый крупный тепличный комплекс площадью 15 га.

В 2020 году в Воскресенске планируется ввод 1-й очереди тепличного хозяйства площадью 35 га.

Эксперимент с рапсом

В прошлом году подмосковные аграрии провели эксперимент с рапсом: посеяли около 3 тысяч гектаров озимого зерна. Это в полтора раза больше прошлого года. Масличная культура успешно перезимовала и показала хорошую урожайность — около 25 центнеров с гектара. При яровом севе показатель составляет 17-18 центнеров с гектара. Опыт признали удачным и в новом сезоне в регионе посеяли уже 12 тысяч гектаров озимого рапса.

Кормовые культуры

Урожайность других кормовых культур тоже повысилась. Например, по кукурузе показатели выросли на 4%. На отдельных полях побили рекорды по урожаю ячменя — до 47 центнеров с гектара при средней урожайности 30 центнеров с гектара.

В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Подмосковья на зимне-стойловый период 2019-2020 гг. заготовлено 958,3 тыс. тонн грубых кормов, что на 72 тыс. тонн больше, чем в прошлом году на эту дату. И также заготовлено 766,5 тыс. тонн сочных кормов, что на 179 тыс. тонн больше прошлогодних показателей.

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Увеличение объёмов выращивания кормов для животных идёт в регионе путём ввода в сельскохозяйственный оборот новых земель и применения современных аграрных технологий.

Скошено 196 тыс. гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зелёный корм и силос. Это на 20 тыс. гектаров больше, чем на аналогичный период прошлого года. На одну голову крупного рогатого скота заготовлено около 31 центнера.

Задел на будущий год

В октябре в Подмосковье завершился сев озимых культур. И здесь опять благоприятствовала погода, все работы провели вовремя. Под урожай 2020 года отвели в общей сложность около 96 тысяч гектаров. Основные посевы — в Зарайске, Серебряных Прудах, Луховицах, Кашире, Ступине, Домодедове, Шаховской.

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За 6 лет площадь под озимыми культурами выросла в Подмосковье в 2 раза.

Пустыри становятся пашнями

Более 350 тысяч сельскохозяйственных земель ввели в оборот в Московской области с 2014 года, всего в регионе эксплуатируется около 90% земель сельхозназначения.

С начала 2019 года в Подмосковье ввели в сельхозоборот более 30 тыс. гектаров.

По площади распаханных земель на сегодняшний день лидируют Клин, Ступино, Солнечногорск и Шаховская.

Рабочие места

За последнюю пятилетку в Подмосковье создали почти десять тысяч рабочих мест в сфере АПК. В этом году появится еще около 890 мест на ряде предприятий, которые практически достроены.

К 2021 году планируется ввести еще двенадцать предприятий, на которых создадут порядка пяти тысяч рабочих мест. Также к этому сроку планируется увеличить объём инвестиций в основной капитал до шестидесяти миллиардов рублей.

До конца года в Подмосковье планируется создать полторы тысячи рабочих мест. В целом перед властями стоит задача ежегодно вводить две с половиной тысячи рабочих мест.

© msh.mosreg.ru

Моё Подмосковье

https://riamo.ru/article/383267/bolee-66-tys-tonn-ovoschej-sobrali-v-teplitsah-podmoskovya-s-nachala-goda.xl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

https://riamo.ru/article/381733/kak-ubirayut-kartofel-v-podmoskove.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=&mImgWidth=&mImgHeight=

https://tass.ru/moskovskaya-oblast/7006969

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/29-10-2019-12-33-38-v-selkhozpredpriyatiyakh-podmoskovya-na-segodnyash

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/29-10-2019-14-24-41-bolee-350-tysyach-gektarov-zemli-vveli-v-selkhozob?utm_referrer=https%3A%2F%2Fmsh.mosreg.ru%2Fsobytiya%2Fnovosti-ministerstva%3Fpage%3D2

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/30-10-2019-13-07-39-itogi-uborochnoy-kampanii-podveli-v-podmoskove