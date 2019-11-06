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Транспорт и логистика

С вологодского завода «Транс-Альфа» в Киров начали поступать новые троллейбусы

 © www.admkirov.ru

Как рассказали в «Автотранспортном предприятии», 2 ноября в Киров поступили первые новые троллейбусы.

— Это машины производства вологодского завода «Транс-Альфа», — пояснили в АТП. — Сейчас мы получили 3 троллейбуса, до 15 ноября должны прийти еще 2, до 12 декабря — еще 10.

Все 15 современных новых машин на электрическом ходу, которые пополнят троллейбусный парк Кирова, — низкопольные, все имеют запас автономного хода до 1 км (то есть могут передвигаться без контакта с проводами), оснащены системой спутниковой навигации, кондиционерами и пандусами, соответствуют требованиям «Доступной среды».

— Троллейбусы нового поколения «Авангард» обладают высокой маневренностью и плавностью хода, спроектированы и изготовлены с учетом требований удобства, комфорта и безопасности пассажиров, — подчеркнули в АТП. — Вместимость — 107 человек (число мест для сидения — 30). Тяговый асинхронный электродвигатель полностью защищён от попадания влаги и пыли. Разработанная микропроцессорная система и алгоритм управления тяговым двигателем обеспечивают полностью управляемое рекуперативное торможение, что позволяет экономить дополнительно до 10% электроэнергии.

Все новые троллейбусы для Кирова изготовлены в трех цветах — белом, синем и красном. Их планируется уже в текущем году вывести на улицы областного центра — на маршрут № 8. А троллейбусы, которые в итоге высвободятся с 8-й маршрутной линии, предполагается перераспределить на другие маршруты — например, № 1, где часть машин нуждается в замене или ремонте.

Еще часть троллейбусов перейдет в резервный парк депо — это позволит оперативно и гибко реагировать на ситуации, связанные с поломкой транспорта на линии.
Источник: http://www.admkirov.ru/news/v-kirov-prishli-novye-trolleybusy.html#

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Киров, Транс-Альфа
  • Нет аватара Инженер2015
    06.11.1910:43:00

    пора бы уже снять эти ужасные контактные лилии с улиц не самых северных городов…

    вид портят сильно. хотя я столице швейцарии тоже такие видел…но всё же ужасно смотрится

    ведь теперь есть электробусы. москва уже контракт на сотни заключила

    и характеристики у них вполне себе стали приемлемые. и отечественные разработчики есть

    #1169598
    • Нет аватара равлик
      06.11.1912:30:02

      пора бы уже снять эти ужасные контактные лилии с улиц не самых северных городов…

      вид портят сильно.

      А нищебродские газели с удлиненной крышей,с таджиками за рулём,вид не портят?То же мне эстет нашёлся,троллейбусы ему видите ли мешают

      #1169648
  • Нет аватара Мафусаил
    06.11.1911:20:55

    Тралики нужно заменять на электробусы, небо в городе будит чище от поутины! В Москве такое уже реализуется постипено и это класно!

    #1169609
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