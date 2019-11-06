С вологодского завода «Транс-Альфа» в Киров начали поступать новые троллейбусы

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Как рассказали в «Автотранспортном предприятии», 2 ноября в Киров поступили первые новые троллейбусы.

— Это машины производства вологодского завода «Транс-Альфа», — пояснили в АТП. — Сейчас мы получили 3 троллейбуса, до 15 ноября должны прийти еще 2, до 12 декабря — еще 10.

Все 15 современных новых машин на электрическом ходу, которые пополнят троллейбусный парк Кирова, — низкопольные, все имеют запас автономного хода до 1 км (то есть могут передвигаться без контакта с проводами), оснащены системой спутниковой навигации, кондиционерами и пандусами, соответствуют требованиям «Доступной среды».

— Троллейбусы нового поколения «Авангард» обладают высокой маневренностью и плавностью хода, спроектированы и изготовлены с учетом требований удобства, комфорта и безопасности пассажиров, — подчеркнули в АТП. — Вместимость — 107 человек (число мест для сидения — 30). Тяговый асинхронный электродвигатель полностью защищён от попадания влаги и пыли. Разработанная микропроцессорная система и алгоритм управления тяговым двигателем обеспечивают полностью управляемое рекуперативное торможение, что позволяет экономить дополнительно до 10% электроэнергии.

Все новые троллейбусы для Кирова изготовлены в трех цветах — белом, синем и красном. Их планируется уже в текущем году вывести на улицы областного центра — на маршрут № 8. А троллейбусы, которые в итоге высвободятся с 8-й маршрутной линии, предполагается перераспределить на другие маршруты — например, № 1, где часть машин нуждается в замене или ремонте.

Еще часть троллейбусов перейдет в резервный парк депо — это позволит оперативно и гибко реагировать на ситуации, связанные с поломкой транспорта на линии.