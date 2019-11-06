Компания «Артлайф» запустила в Томской области новый технологический комплекс

© news.vtomske.ru

Томская компания «Артлайф» работает с 1998 года. Предприятие производит более 30 торговых марок продукции — продукты питания, косметические линии, биоактивные комплексы. Продукцию знают более чем в 20 странах мира от Германии до Индии.

В Томском районе компания построила комплекс по выпуску желатиновых капсул площадью более 12 тысяч квадратных метров. В корпусе будут расположены семь линий по производству желатиновых капсул для медицинских препаратов (две из них уже запущены), а также лаборатория биоинжиниринга.

Оснащение лаборатории позволяет решать такие задачи, как создание библиотеки собственных паспортизированных штаммов бактерий, выращивание глубинным способом медицинских грибов, ведение микробиологического синтеза гиалуроновой кислоты, получение метаболитов и сырья для продуктов функционального питания.

В 2012 году «Артлайф» и Кемеровский технологический пищевой университет выиграли грант Минобрнауки на разработку технологии и организации производства фармжелатина для капсул. Для размещения производства компания «Артлайф» построила производственно-складской комплекс в Калтае.

Новый завод заработал два месяца назад. Ожидается, что новая площадка увеличит производство твердых желатиновых капсул в два раза — до двух миллионов штук в год. Здесь же планируется развивать промышленные биотехнологии.

На загородной площадке компании (основная располагается в Томске) также работают завод по производству холода, цех деминерализованной воды (1 тысяча литров в час), две котельные (отопительная на 1,2 мегаватта и производственная на 1 мегаватт). Площадка, за исключением электроэнрергии, полностью автономная, обеспечена даже водой из собственной скважины.

Линия по производству твердых желатиновый капсул расположена в небольшом помещении. Практически весь процесс создания продукта — автоматизирован.

На линию раствор желатина поступает по трубкам и попадает в специальные ванны, где подогревается. В эту ванну машина беспрерывно опускает штифты, которые служат формой, тем самым обмакивая их в желатин. После полуфабрикаты уходят на конвейер с сушкой. Здесь работают две линии: на одной делается тело капсулы, на другой — крышечки. Два процесса идут параллельно. Далее идет их соединение — получается пустая желатиновая капсула.

Пустые капсулы идут либо дальше по производству «Артлайфа», где они наполняются жидкостью или порошками, либо к сторонним фармацевтическим компаниям. Они закупают у томского предприятия капсулы для своих лекарств.

© dn1.vtomske.ru

© dn1.vtomske.ru

© dn1.vtomske.ru © dn1.vtomske.ru

На линии по производству мягких капсул горячий раствор желатина подается по шлангам в боксы, где идет нагрев. Разогретая масса уходит на охлажденный барабан. Желатин охлаждается и подается на форму, которая установлена заранее. В это же время в форму подается наполнитель.

Сразу после наполнения капсула остается мягкой. Здесь важно проследить за качеством шва, чтобы наполнитель не протек. После капсулы проходят предварительную сушку в барабанах; они затвердевают. Далее в сушильных тоннелях при определенной температуре и влажности капсулы окончательно твердеют. Мягкими они называются из-за начального состояния. Хоть потом оболочка и становится жесткой, раскрыть ее, как твердые капсулы, не получится.

И в первом, и во втором случаях после создания капсул они проходят специальный контроль и только потом поступают на фасовку.

© dn1.vtomske.ru