На Новосибирской ГЭС запустили новый главный щит управления

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Новый главный щит управления (ГЩУ), отвечающий за информацию о работе всего оборудования гидроэлектростанции, начал работу на Новосибирской ГЭС, его замена заняла 1,5 года.

Это только один элемент большой инвестиционной программы, которая реализуется филиалом «РусГидро» в Новосибирске, это практически полное обновление всего оборудование и основных устройств, конструктивных элементов станции. Еще впереди предстоит ряд мероприятий, в частности, замены генераторов, но большая часть этой программы уже сделана. Замена генераторов позволит увеличить мощность станции с 485 МВт до 560 МВт.

Новый щит стал более наглядным, с его вводом стало возможным управлять всеми технологическими процессами гидроэлектростанции, находясь в одном помещении. Это, в свою очередь, повысило надежность работы и скорость действий персонала, в частности, возросла скорость обнаружения проблем в работе.

Новый щит управления состоит из 7 объединенных секций общей длиной 14 метров и высотой 2,7 метра. Помимо самого щита управления в помещении главного щита управления (ГЩУ) был смонтирован фальшпол высотой 22 см для подвода кабельных связей, установлен новый пульт-стол оперативного персонала с автоматизированными рабочими местами, с которых оперативный персонал может управлять оборудованием станции с помощью автоматизированной системы управления технологическим процессом. При этом в помещение ГЩУ появились выделенные зоны технической учебы и зоны отдыха персонала.