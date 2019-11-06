Гранат Био Тех открыло предприятие в ОЭЗ Дубна

6 ноября 2019 года в ОЭЗ Дубна открылось сразу два новых предприятия. Про сдачу в эксплуатацию одного из них — завода по производству косметических средств «Полекс Бьюти», СУН уже писал (sdelanounas.ru/blogs/126504).

Вторым открытым предприятием стал медицинский научно-производственный комплекс «Гранат Био Тех», занимающийся производством современных одноразовых медицинских изделий из пластика. Компания основана в феврале 2016 года командой профессионалов в области лабораторной диагностики и производства пластиковой упаковки.

В целях гарантированного управления качеством выпускаемого продукта ООО «Гранат Био Тех» изначально приняло концепцию максимально возможной локализации производства, разработало продукт собственного дизайна и производит не только сборку, но и литье компонентов системы.

До 2021 года компания «Гранат Био Тех» планирует выйти на производственные мощности 100 миллионов штук вакуумных пробирок. Задача предприятия — изготовить конкурентоспособный на мировом рынке продукт и, начиная с 2021 года, реализовывать его на территории России, стран ЕАЭС, на экспорт в Европу и страны Ближнего Востока.