В Омске открыли хоккейную академию «Авангард»
7 ноября в Омске прошла церемония открытия хоккейной академии «Авангард».
Её построили на пересечении улиц Заозёрной и Красного Пути. Под спортивно-образовательный комплекс в Советском округе Омска отведена территория почти в 70 га.
В состав комплекса входит ледовый дворец на 1200 зрителей и общежитие для иногородних воспитанников. Во дворце расположены две арены — основная и тренировочная, — а также медицинский центр, семь спортивных залов, тренажёрный зал и пресс-центр. Ледовый дворец соединён тёплым переходом с общежитием на 160 мест, в котором есть учебные классы, восстановительный центр и столовая.
Стоимость строительства составила 2,2 млрд рублей.
В день открытия в новом спорткомплексе уже сразились детские хоккейные команды — омский «Авангард» и казахстанский «Барыс».
Сегодня Хоккейная академия «Авангард» уже является центром обучения юных спортсменов по всей Сибири и на Урале, ее филиалы создаются в разных городах — от Омской области до Ямало-Ненецкого автономного округа.
Вечером 7 ноября в академии пройдёт первый в истории нового комплекса матч чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) сезона 2019/2020 — «Омские ястребы» примут на новом льду команду «Тюменский легион» (Тюмень).
В 2022 году в Омске откроется новая «Арена Омск». А в конце того же года новая хоккейная арена города примет матчи молодежного чемпионата мира.
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