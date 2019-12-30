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Фотофакты

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» пришёл в Севастополь

 © Фото из открытых источников

29 декабря ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» пришёл в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь. Возможно «Маршал Устинов» пришёл на смену ракетному крейсеру «Москва», который в следующем году должен уйти на ремонт в Северодвинск.

В любом случае фото историческое — два «Атланта» в одном кадре!

Фото с сайта forums.airbase.ru

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ВМФ, боевая служба, крейсер, Маршал Устинов, Черноморский флот
  • 11
    Soviet Assault Soviet Assault
    31.12.1902:49:23

    Отдохнут товарищи!        

    С Праздником!

    #1182018
  • 10
    Стас Осин Стас Осин
    31.12.1905:01:54

    Красавцы!

    #1182019
  • 8
    Максим Алпеев
    31.12.1909:32:09

    Воссоединение семьи    

    #1182028
  • 13
    Нет аватара абрамыч
    31.12.1910:03:50

    Раньше «Москва» в Николаев на ремонт ходила на деньги Лужкова ,теперь Николаев и Херсон «вмерли»! В Северодвинске ремонт будет лучше!

    #1182031
    • 0
      Нет аватара cheri
      31.12.1910:49:03

      еперь Николаев и Херсон «вмерли»!

      как бы они не воскресли случайно…

      (это немного пугает)

      #1182045
      • 4
        Нет аватара абрамыч
        31.12.1910:59:49

        В смысле города мертвые из-за смерти судоремонта и судостроения.

        #1182047
  • 5
    Нет аватара altman66
    31.12.1912:49:59

    Очень хотелось бы ремонта и возвращения «Москвы». Очень не хватает кораблей ДМЗ

    #1182058
  • 2
    Григорий Харченко Григорий Харченко
    31.12.1914:09:24

    Нужно им на фоне недостроенной «Украины» сфотографироваться    

    #1182073
    • 10
      Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      31.12.1914:42:36

      Всем рекомендую посмотреть обьязательно репортаж на vesti.ru посвящённый Николаеву.

      Колыбель броненосца Потёмкина и советских авианосцев полностью разрушена. Остались ржавые краны и полуразрушенные корпуса и причалы. Город тоже максимально сдал.

      Жалко конечно и особенно жалко людей — они же русские — наверное кто-то перебрался в Россию, но такие коллективы создаются десятилетиями — как нелегко даётся это видно нпр. на Звезде.

      #1182076
      • 7
        Нет аватара tumanov79
        31.12.1915:50:43

        Абсолютно согласен… Инженерный состав долго создавать…

        #1182086
  • 5
    Нет аватара tumanov79
    31.12.1915:51:41

    А за Малую Россию, обидно, согласен, они такие же русские, как и мы…

    #1182088
  • 5
    Нет аватара tumanov79
    31.12.1915:54:27

    Могущество Советской империи, а потом и Советского Союза, создавалась в том числе и за счет Восточной Украины…

    #1182089
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