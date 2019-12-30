Ракетный крейсер «Маршал Устинов» пришёл в Севастополь
29 декабря ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» пришёл в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь. Возможно «Маршал Устинов» пришёл на смену ракетному крейсеру «Москва», который в следующем году должен уйти на ремонт в Северодвинск.
В любом случае фото историческое — два «Атланта» в одном кадре!
Фото с сайта forums.airbase.ru
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